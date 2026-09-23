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Benyújtották a javaslatot, munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét

országgyűlés

Benyújtották a javaslatot, munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét

42 perce
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Újabb lépés történt azért, hogy szenteste hivatalosan is pihenőnap legyen Magyarországon. December 24. munkaszüneti nappá válhat, miután benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.
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országgyűlésmagyarországmunkaszüneti nap

Munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét Magyarországon. Az Országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslat szerint szenteste ezentúl állandó munkaszüneti nap lenne.

enyújtották a javaslatot, amely szerint december 24. munkaszüneti nap lehet Magyarországon, és az üzletek többsége is zárva tartana.
enyújtották a javaslatot, amely szerint december 24. munkaszüneti nap lehet Magyarországon, és az üzletek többsége is zárva tartana (illusztráció) Forrás: Pexels

December 24. munkaszüneti nap lehet, benyújtották a törvényjavaslatot

A javaslatot Dr. Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán TISZA-párti képviselők nyújtották be. Az indoklás szerint a változtatással a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a családi és közösségi együttlétet szeretnék erősíteni.

A tervezet elfogadása esetén december 24-én az üzletek többsége sem nyithatna ki. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, benzinkutak, valamint a pályaudvarokon és repülőtereken működő üzletek.

Már korábban beszámoltunk róla, hogy felmerült december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása.

 

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