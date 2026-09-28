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diákbérlet

Fontos változás a diákbérleteknél, egy apró hiba miatt érvénytelen lehet!

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A MÁV-csoport fontos tudnivalóra hívta fel a diákok figyelmét a kedvezményes bérletek használatával kapcsolatban. A diákbérlet megvásárlásakor a papíralapú bérletre már nem az oktatási azonosítót, hanem a diákigazolvány megfelelő számát kell ráírni, különben az igazolvány ellenőrzésekor problémát okozhat.
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A nappali és esti munkarendben tanulók, illetve hallgatók, valamint egyes szakmai képzésben részt vevők kedvezményes vármegye- és országbérletet is vásárolhatnak.

diákbérlet
Fontos változás a diákbérleteknél - Illusztráció
Fotó: MTI/Szoljon.hu

A diákbérlethez már más számot kell írni

A papíralapú bérlet kiállításakor az állandó diákigazolvány kártyaszámát kell megadni.

Ez a plasztikkártya előlapján, a jobb felső részen található tízjegyű számsor.

Akinek még nincs állandó diákigazolványa, az a személyazonosításra alkalmas igazolványának számát is megadhatja, ez kerülhet a bérletre. Az ideiglenes diákigazolvány száma azonban nem tüntethető fel a bérleten. Ettől függetlenül az ideiglenes igazolványt a kedvezményre való jogosultság igazolásakor be kell mutatni. A szakmai oktatásban tanuló vagy hallgató, levelezős diákigazolvánnyal rendelkező utasoknak emellett KRÉTA-igazolásra is szükségük van.

Lejárt a türelmi idő az oktatási azonosítóra

A MÁV-csoport arra is emlékeztetett, hogy az oktatási azonosító feltüntetésére vonatkozó türelmi idő a 2025/26-os tanév végén, 2026. június 19-én megszűnt. Ez azt jelenti, hogy az OM azonosító már nem használható a papíralapú bérlet megszemélyesítésére.

Amennyiben valaki ennek ellenére az oktatási azonosítóját írta a diákbérlet megfelelő mezőjébe, az ellenőrzés során a bérletet nem fogadják el. 

Az online felületeken – a MÁVPlusz alkalmazásban, a MÁV appban és a jegy.mav.hu oldalon – vásárolt menetjegyek és bérletek személyhez kötése név és születési dátum megadásával történik.

Fontos az is, hogy az utasnak azt az okmányt kell felmutatnia, amelynek a száma a bérleten szerepel. A személyazonosság igazolására szolgáló okmányt ezért szintén érdemes magunknál tartani, hiszen az utazás során a kedvezményre való jogosultságot és a személyazonosságot is ellenőrizhetik.

A MÁV tájékoztatása szerint a személyazonosság igazolására ebben az esetben nem használható a Digitális Állampolgárság alkalmazás sem.

Az életkor is számít

A helyközi közlekedésben az életkor alapján is járnak kedvezmények:

  • 6 éves korig, felnőtt kíséretében díjmentes az utazás;
  • 6 és 14 éves kor között szintén díjmentesen lehet utazni;
  • 14 és 25 éves kor között 50 százalékos menetjegy váltható.

Az életkor igazolásához alapvetően személyazonosításra alkalmas okmány szükséges, a diákigazolvány önmagában nem elfogadható. Ez alól kivételt képeznek a 14 év alattiak, ők a helyközi közlekedésben az életkorukat állandó diákigazolvánnyal, illetve annak vagy személyazonosító igazolványuknak a fénymásolatával vagy fényképével is igazolhatják.

A papírbérletet sem árt megóvni

A vasúttársaság arra is kitért, hogy a hőpapírra nyomtatott bérletek érzékenyek lehetnek a külső hatásokra. A nagy meleg, a víz, a dörzsölés vagy a túlzott hajtogatás egyaránt károsíthatja a bérletet, ezért érdemes körültekintően tárolni.

A MÁV külön kiemelte, hogy a papírbérletet nem szabad laminálni, mert a laminálás során keletkező hő károsíthatja a nyomatot, és akár olvashatatlanná is teheti azt.

Ha a bérlet feliratai halványodni kezdenek, vagy a vonalkód nehezen olvasható, a MÁV Személyszállítási Zrt. díjmentesen kicserélheti a dokumentumot. Ennek feltétele, hogy a vonalkód még beolvasható legyen, vagy a bérlet teljes sorszáma jól olvasható maradjon. A cserét a MÁV pénztáraiban és ügyfélszolgálatain lehet kérni.

A digitális bérlet választásával az ilyen problémák elkerülhetők, ezért a MÁV szerint azok számára is kényelmesebb megoldás lehet, akik online szeretnék megvásárolni a kedvezményes utazási jogosultságot.

 

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