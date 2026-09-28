Fontos változás a diákbérleteknél, egy apró hiba miatt érvénytelen lehet!

A nappali és esti munkarendben tanulók, illetve hallgatók, valamint egyes szakmai képzésben részt vevők kedvezményes vármegye- és országbérletet is vásárolhatnak.
A diákbérlethez már más számot kell írni
A papíralapú bérlet kiállításakor az állandó diákigazolvány kártyaszámát kell megadni.
Ez a plasztikkártya előlapján, a jobb felső részen található tízjegyű számsor.
Akinek még nincs állandó diákigazolványa, az a személyazonosításra alkalmas igazolványának számát is megadhatja, ez kerülhet a bérletre. Az ideiglenes diákigazolvány száma azonban nem tüntethető fel a bérleten. Ettől függetlenül az ideiglenes igazolványt a kedvezményre való jogosultság igazolásakor be kell mutatni. A szakmai oktatásban tanuló vagy hallgató, levelezős diákigazolvánnyal rendelkező utasoknak emellett KRÉTA-igazolásra is szükségük van.
Lejárt a türelmi idő az oktatási azonosítóra
A MÁV-csoport arra is emlékeztetett, hogy az oktatási azonosító feltüntetésére vonatkozó türelmi idő a 2025/26-os tanév végén, 2026. június 19-én megszűnt. Ez azt jelenti, hogy az OM azonosító már nem használható a papíralapú bérlet megszemélyesítésére.
Amennyiben valaki ennek ellenére az oktatási azonosítóját írta a diákbérlet megfelelő mezőjébe, az ellenőrzés során a bérletet nem fogadják el.
Az online felületeken – a MÁVPlusz alkalmazásban, a MÁV appban és a jegy.mav.hu oldalon – vásárolt menetjegyek és bérletek személyhez kötése név és születési dátum megadásával történik.
Fontos az is, hogy az utasnak azt az okmányt kell felmutatnia, amelynek a száma a bérleten szerepel. A személyazonosság igazolására szolgáló okmányt ezért szintén érdemes magunknál tartani, hiszen az utazás során a kedvezményre való jogosultságot és a személyazonosságot is ellenőrizhetik.
A MÁV tájékoztatása szerint a személyazonosság igazolására ebben az esetben nem használható a Digitális Állampolgárság alkalmazás sem.
Az életkor is számít
A helyközi közlekedésben az életkor alapján is járnak kedvezmények:
- 6 éves korig, felnőtt kíséretében díjmentes az utazás;
- 6 és 14 éves kor között szintén díjmentesen lehet utazni;
- 14 és 25 éves kor között 50 százalékos menetjegy váltható.
Az életkor igazolásához alapvetően személyazonosításra alkalmas okmány szükséges, a diákigazolvány önmagában nem elfogadható. Ez alól kivételt képeznek a 14 év alattiak, ők a helyközi közlekedésben az életkorukat állandó diákigazolvánnyal, illetve annak vagy személyazonosító igazolványuknak a fénymásolatával vagy fényképével is igazolhatják.
A papírbérletet sem árt megóvni
A vasúttársaság arra is kitért, hogy a hőpapírra nyomtatott bérletek érzékenyek lehetnek a külső hatásokra. A nagy meleg, a víz, a dörzsölés vagy a túlzott hajtogatás egyaránt károsíthatja a bérletet, ezért érdemes körültekintően tárolni.
A MÁV külön kiemelte, hogy a papírbérletet nem szabad laminálni, mert a laminálás során keletkező hő károsíthatja a nyomatot, és akár olvashatatlanná is teheti azt.
Ha a bérlet feliratai halványodni kezdenek, vagy a vonalkód nehezen olvasható, a MÁV Személyszállítási Zrt. díjmentesen kicserélheti a dokumentumot. Ennek feltétele, hogy a vonalkód még beolvasható legyen, vagy a bérlet teljes sorszáma jól olvasható maradjon. A cserét a MÁV pénztáraiban és ügyfélszolgálatain lehet kérni.
A digitális bérlet választásával az ilyen problémák elkerülhetők, ezért a MÁV szerint azok számára is kényelmesebb megoldás lehet, akik online szeretnék megvásárolni a kedvezményes utazási jogosultságot.