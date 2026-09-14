Itt a BKK bejelentése, hamarosan érkeznek a digitális menetrendi táblák

Az évtizedek óta jól ismert papír alapú menetrendnek rengeteg ellensége van: letépik, lefestik, az UV- és napsugárzás miatt fakul, összematricázzák, a lapokat védő plexiket összekarcolják, emellett kevés információ fér rá. Az e-papír viszont ezek közül jó néhányat maga mögött hagyhat. Budapest most kipróbálja, hogyan válhat be a technológia a mindennapi utazásban. 2026. szeptember 14-én a Budapesti Közlekedési Központ elkezdi az első e-papír alapú menetrendek, avagy digitális menetrendi táblák telepítését a fővárosban. Ezek a készülékek bárki számára egyszerűen kezelhetők, használatuk egyértelmű. Elsőként a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Astoriánál találkozhatnak velük az utazók. A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik, a kétéves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök.

Jönnek a digitális menetrendi táblák / Fotó: BKK/Petrók György

Jönnek a digitális menetrendi táblák

A fejlesztés egyik legnagyobb előnye, hogy a megállóhelyi tájékoztatás gyorsabbá és rugalmasabbá válhat. A jelenlegi menetrendeket és tájékoztatókat ugyanis eddig csak helyszíni munkával lehetett lecserélni, a digitális menetrendi táblák tartalma viszont központilag, online frissíthető. Így egy menetrendváltozás vagy új utazási információ megjelenítéséhez nem szükséges minden alkalommal munkatársakat küldeni az adott megállóba.

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Az e-papír technológia azonban nem egyszerűen a hagyományos menetrend digitális változata. Az eszközök a megállót érintő járatok valós idejű indulásait, valamint az aktuális forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítik, ezért funkciójukat tekintve egyfajta „mini FUTÁR-kijelzőként” is működnek.

A BKK ügyfelei a kijelzőn található gombok segítségével lapozhatnak a különböző információk között. A megállókban megszokott információk tehát nem tűnnek el, a cél az, hogy az olykor több különálló tájékoztatóból álló „táblaerdő” helyett egyetlen, egységes digitális felületen legyenek elérhetők.

Szeptemberben 61 budapesti megállóban jelennek meg a BKK új, digitális menetrendi táblái / Fotó: BKK/Petrók György

Az e-papír technológia különlegessége a rendkívül alacsony energiaigény. A fekete-fehér kijelző nagy kontrasztú, jól olvasható, miközben kevés energiát fogyaszt. A digitális menetrendi táblák napelemmel, vagy tölthető akkumulátorral működnek, ezért nincs szükség arra, hogy a telepítésükhöz elektromos hálózatot építsenek ki. Ez jelentősen bővítheti azoknak a megállóknak a körét, ahol a jövőben digitális, valós idejű utastájékoztatás jelenhet meg.

A megoldás környezetvédelmi és üzemeltetési szempontból is előrelépést jelenthet, hiszen kevesebb menetrendi hirdetményre, nyomtatásra és kevesebb helyszíni kiszállásra lehet szükség.

A most kezdődő kétéves tesztidőszak fontos eleme az akadálymentes utastájékoztatás. A BKK szakemberei az eszközök kihelyezésekor figyelnek arra, hogy a kerekesszékesek is kényelmesen tudják használni. A látássérült utasok távirányító segítségével felolvastathatják az eszközzel a következő járatok indulását és az aktuális forgalmi információkat. Ezzel olyan megállókban is elérhetővé válhat a valós idejű hangos tájékoztatás, ahol jelenleg nincs FUTÁR-kijelző.