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parkolás

Egy évvel elhalasztották a parkolási díjemelést Budapesten

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Egy évvel később lép életbe Budapesten a két tonnánál nehezebb személyautókra vonatkozó új parkolási szabály. A díjemelés értelmében 2028. január 1-jétől ezeknek a járműveknek a normál parkolási díj kétszeresét kell fizetniük, miközben a zöld rendszámos autók esetében 2027. január elsejétől szűnik meg az ingyenes parkolás.
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parkolásBudapestdíjemelés

A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén elfogadott díjemelési javaslata szerint 2028. január 1-jétől a 2000 kilogrammnál nagyobb saját tömegű személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj kétszeresét fizetik Budapesten.

Óbudai parkolási káosz, Óbudaiparkolásikáosz, Óbuda, parkolás, fizetős övezet, 2025.01.22., díjemelés
Elhalasztották a parkolási díjemelést - Illusztráció
Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

A kétszeres díj nem haladhatná meg a közúti közlekedési törvényben meghatározott felső korlátot.

Ez a mostani rendelkezés a közgyűlés 2024. novemberi döntésével kijelölt határidőt halasztotta el egy évvel.

A díjemelés mellett a zöld rendszámos autóknál is változás jön

A zöld rendszámos gépjárművekre vonatkozó szabályozást ugyancsak 2024-ben módosította a Fővárosi Közgyűlés, és ennek megfelelően

2027. január elsejétől megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása.

A Főpolgármesteri Hivatal kedden az közölte, hogy a legutóbbi közgyűlési szavazáson a zöld rendszámos autókkal kapcsolatban az a főpolgármesteri módosító javaslat kapott támogatást, amely egyelőre vizsgálatot ír elő a témában. A vizsgálat célja, hogy „bemutassa a környezetkímélő gépjárművek várakozási díjkedvezményére vonatkozó hazai és nemzetközi gyakorlatot, különös figyelemmel annak változásaira, valamint környezeti és magatartásformáló hatására” – írja az MTI.

A vizsgálat hivatott tisztázni a környezetkímélő gépjárművek budapesti, illetve agglomerációs számának alakulását, azok budapesti használati sajátosságait. Emellett tisztázni kell a környezetkímélő gépjárművekre vonatkozó várakozási díjkedvezmény biztosításának lehetőségeit, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel való egyeztetés alapján az annak végrehajtásához szükséges lépéseket.

 

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