Meghalt Dr. Hauser Zoltán, az Eszterházy Károly Főiskola egykori rektora, a Tokaj-Hegyalja Egyetem címzetes egyetemi tanára – közölte az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.

Dr. Hauser Zoltán, az egri felsőoktatás meghatározó alakja 72 éves volt

Fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem / Facebook

Dr. Hauser Zoltán 1954. augusztus 18-án született Károlyfalván. Tanulmányait Egerben, az akkori Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán végezte matematika–műszaki szakos tanárként, majd további egyetemi tanulmányokat folytatott és tudományos fokozatot szerzett.

Pályafutása szorosan összekapcsolódott az egri felsőoktatással. 1978-tól oktatóként dolgozott, később tanszék- és intézetvezető lett, 1994-től pedig általános főigazgató-helyettesként vett részt a főiskola irányításában. 2001-ben az Eszterházy Károly Főiskola első számú vezetőjévé választották, 2002-től 2013-ig három cikluson keresztül rektorként vezette az intézményt.

Dr. Hauser Zoltán több mint egy évtizedig vezette a főiskolát

Rektori időszaka alatt bővült az intézmény képzési és tudományos tevékenysége, valamint jelentős fejlesztések valósultak meg. Az egyetem közlése szerint következetesen dolgozott azon is, hogy megteremtsék az egri felsőoktatás egyetemi rangjához szükséges szakmai és intézményi feltételeket.

Nevéhez kapcsolódik az egri Líceum nagyszabású rekonstrukciója és értékeinek megóvása. Kiemelten foglalkozott a pedagógus- és tanárképzés fejlesztésével is. A Magyar Rektori Konferencia elnökségének több éven keresztül tagja volt, vezette a szervezet főiskolai tagozatát és Pedagógusképzési Bizottságát is.

A Tokaj-Hegyalja Egyetem létrehozásában is szerepet vállalt

Dr. Hauser Zoltán Sárospatak felsőoktatásának fejlesztésében is közreműködött. Aktív szerepet vállalt a Comenius Kar intézményi integrációjának előkészítésében és működésének támogatásában. Később meghatározó szerepet kapott a Tokaj-Hegyalja Egyetem létrehozásának előkészítésében: ő vezette az intézmény megalapításáért felelős Előkészítő Bizottságot. A Tokaj-Hegyalja Egyetem 2021. augusztus 1-jén alakult meg Sárospatakon.

A Tokaj-Hegyalja Egyetem 2023-ban címzetes egyetemi tanári címmel ismerte el szakmai munkáját.