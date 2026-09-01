Elindult a tanév, itt vannak a dugók is – mutatjuk a megbénult Budapestet

Az biztos, hogy sokaknak nem indul könnyen a reggel! A dugókat szinte lehetetlen elkerülni.
Budapesten már nem meglepőek a forgalmi dugók, a tanévkezdés idején azonban ez a szokásosnál is komolyabb nehezítő körülmény.
Az iskolakezdéssel ismét megnő a forgalom a főváros útjain, amit csak tovább nehezítenek a jelenleg is felújítás alatt lévő utak és kereszteződések. Bár ma a tömegközelekedésben is akadnak fennakadások, fotóinkon megmutatjuk, hogy autóval milyen most a helyzet. A legfontosabb persze, hogy ilyenkor mindenki időben induljon el, így elkerülhetőek a kellemetlenségek, de lássuk be, a rohanós reggeleken ez nem mindig könnyű feladat.
Nézd meg galériánkban, mekkora dugó alakult ki az iskolakezdés reggelén!
Galéria: Iskolakezdés: dugók nehezítik a közlekedést
Fotó: Mediaworks
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Iskolakezdés: dugók nehezítik a közlekedést
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