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Elindult a tanév, itt vannak a dugók is – mutatjuk a megbénult Budapestet

dugó

Elindult a tanév, itt vannak a dugók is – mutatjuk a megbénult Budapestet

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Az biztos, hogy sokaknak nem indul könnyen a reggel! A dugókat szinte lehetetlen elkerülni.
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dugóiskolakezdésbudapest

Budapesten már nem meglepőek a forgalmi dugók, a tanévkezdés idején azonban ez a szokásosnál is komolyabb nehezítő körülmény. 

Dugóval indul az iskolakezdés napja
Dugóval indul az iskolakezdés napja / Fotó: Mediaworks

Az iskolakezdéssel ismét megnő a forgalom a főváros útjain, amit csak tovább nehezítenek a jelenleg is felújítás alatt lévő utak és kereszteződések. Bár ma a tömegközelekedésben is akadnak fennakadások, fotóinkon megmutatjuk, hogy autóval milyen most a helyzet. A legfontosabb persze, hogy ilyenkor mindenki időben induljon el, így elkerülhetőek a kellemetlenségek, de lássuk be, a rohanós reggeleken ez nem mindig könnyű feladat.

Nézd meg galériánkban, mekkora dugó alakult ki az iskolakezdés reggelén!

Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Galéria: Iskolakezdés: dugók nehezítik a közlekedést
Fotó: Mediaworks
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Iskolakezdés: dugók nehezítik a közlekedést

 

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