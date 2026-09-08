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Duna

Mégsem vörösiszap? Kiderült, mi színezte vörösre a Duna vizét

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Független laboratóriumi vizsgálat készült az Almásfüzitő térségében tapasztalt vörösesbarna elszíneződés miatt. A mérések szerint a Duna partján megjelenő anyag sem a közeli tározóban található vörösiszapból, sem más technológiai anyagból nem származik.
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DunavörösiszapAlmásfüzitő

Szabó Gergely, a település polgármestere az MTI megkeresésére elmondta, hogy a tározókat kezelő Tatai Környezetvédelmi Zrt.-től (TKV) kapta meg a társaság által megrendelt vizsgálat eredményét. A Duna partján tapasztalt szivárgással kapcsolatban készült jegyzőkönyv szerint a mért értékek egyike sem utal arra, hogy az anyag a gáttesten belül található vörösiszapból vagy más technológiai anyagból származna.

Almásfüzitő, vörösiszap, Duna elszíneződése, huminsav, Tatai Környezetvédelmi Zrt., TKV, környezetvédelmi vizsgálat, vízszennyezés, laboratóriumi vizsgálat, KEMHESZ A Duna vizébe kerülő vörösesbarna anyag eredetét laboratóriumi mérésekkel vizsgálták (A kép illusztráció) Fotó: Pexels
A Duna vizébe kerülő vörösesbarna anyag eredetét laboratóriumi mérésekkel vizsgálták (A kép illusztráció)
Fotó: Pexels

A laboratóriumi eredmények alapján a Duna partján megjelenő vörösesbarna tócsák intenzív huminsav-kioldódás következtében alakulnak ki.

A Duna elszíneződése miatt hatósági vizsgálat is indult

Szabó Gergely közölte, hogy a TKV a független analitikai vizsgálat eredményeit megküldte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak is. A hatóság korábban mintavétellel egybekötött vizsgálatot indított az ügyben.

Az Almásfüzitőnél tapasztalt jelenségre augusztus közepén a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ), valamint több állampolgári bejelentés hívta fel a figyelmet. A beszámolók szerint a part mentén több helyen barna színű, szokatlan szagú anyag tört fel, amely elkeveredett a folyó vizével.

A horgászszövetség korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a térség egykor mocsaras, lápos terület volt, ezért felmerült, hogy az ott található szerves anyagok oldódhatnak a vízbe. A hatósági vizsgálat lezárásáig azonban ennek eredménye még nem ismert.

 

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