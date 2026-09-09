Veszélyben az ivóvízellátás? Már nulla centiméter a Duna vízállása Budapestnél

Szerda délután a Fővárosi Vízművek a közösségi oldalán jelentette be, hogy ma délelőtt a Duna vízállása elérte a 0 centimétert a fővárosi szakaszon. Bár ez a rendkívül alacsony érték aggasztóan hangozhat, siettek tisztázni, mit is jelent ez a vízellátásra nézve, és hogy mit is jelent valójában a nulla.

Budapestnél 0 centiméteren a Duna / Fotó: Ladóczki Balázs

Nulla centiméteren a Duna Budapesten - de mit is jelent ez?

Mint írták, Budapest ivóvize nem közvetlenül a Dunából érkezik, a vízellátás parti szűrésű kutakra épül. A folyó vize a meder természetes kavicsos-homokos rétegein átszűrődve jut el a kutakhoz, miközben a felszín alatti vízkészletek is folyamatosan pótolják a készletet.

Az alacsony dunai vízállás ettől viszont még fontos üzemeltetési körülmény. Ilyenkor ugyanis egyes kutakhoz kevesebb víz jut, ezért csökkenhet a vízadó képességük. A Vízművek szakemberei ezért folyamatosan reagálnak a helyzetre: nagyobb terhelést kapnak azok a kutak és vízbázisok, amelyek az adott vízállás mellett is megfelelően termelnek, a kisebb vízadó képességű kutakat pedig kímélik. A rendszer jelentős tartalékokkal rendelkezik, így jelenleg elegendő ivóvizet tudnak biztosítani Budapest számára.

Ezt követően tisztázták, a hírekben szereplő dunai vízállás nem a folyó mélységét mutatja. A budapesti adatot a Vigadó térnél található vízmérce rögzített nullpontjához viszonyítják: ez a pont 94,97 méterrel van a Balti-tengerhez viszonyított alapszint fölött. A 0 centiméter tehát azt jelenti, hogy a Duna vízfelszíne éppen ennek a magasságában áll. Ezt a mérési rendszert több mint kétszáz éve hozták létre és a történelem során a mederágy változásaihoz, valamint a korábbi rekord-kisvizekhez igazították, a folyó szabályozása és medrének változása miatt pedig később módosítani is kellett rajta.

A ma használt Vigadó téri mérce nullpontját 1943-ban egy méterrel lejjebb helyezték, mégpedig az 1834-es kisvízállási időszak legalacsonyabb mért vízállásához - ami a maival volt pont megegyező. A Duna azóta utolérte ezt a nullát is. Ha a vízszint tovább csökken, a mérce akár negatív értéket is mutathatna, de még ez sem jelenti azt, hogy elfogyott a folyóból a víz.

Sőt: ma reggel, amikor mindössze 3 centimétert mutatott a mérce, másodpercenként mintegy 695 köbméter víz haladt el Budapestnél

- tették hozzá.

A nulla tehát valóban nulla. Csak nem a Duna mélysége, hanem a vízmérce skálájának nullája. A budapesti csapokban pedig továbbra is van víz

- emelték ki a bejegyzésük végén.