Döbbenetes, mit rejtett a Duna medre: erről számoltak be a szakértők

Megdöbbentő mennyiségű szemét került elő a Duna medréből Fejér vármegyében. A rekordalacsony vízállás lehetővé tette, hogy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai olyan területeket is megtisztítsanak, amelyeket máskor víz borít.

Brutális mennyiségű hulladékot rejtett a Duna Fejér vármegyében.

Fotó: AFP

Rengeteg szemetet hozott felszínre a rekordalacsony Duna

A FEOL beszámolója szerint Dunaújváros, Kulcs és Rácalmás térségében is dolgoztak a szakemberek, akiket önkéntesek segítettek a hulladék összegyűjtésében.

Kulcsnál és Rácalmásnál összesen 23 gumiabroncsot és körülbelül másfél köbméter kommunális hulladékot gyűjtöttek össze. A munka közben egy hűtőszekrény is előkerült a folyó medréből. A szemetet deponálási pontra vitték, ahol szétválogatták, majd gondoskodtak a szelektív elszállításáról.

Dunaújvárosnál, a kikötői öbölben külön akciót tartottak. A növényzet és a kőszórásos partfal jelentősen megnehezítette a munkát, két pickup platója azonban így is megtelt. Innen 16 gumiabroncsot, 150 kilogramm vashulladékot és mintegy egy köbméter vegyes szemetet vittek el.

A vízügyi igazgatóság továbbra is várja a bejelentéseket az Ipoly torkolata és a dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékokról és roncsokról. Ezeket a dunaihulladek@kdvvizig.hu címen lehet jelezni.

A szakemberek minden bejelentést kivizsgálnak, és lehetőség szerint eltávolítják a hulladékot. Robbanószer, illetve állati vagy emberi maradvány észlelése esetén azonban közvetlenül a rendőrséget kell értesíteni.