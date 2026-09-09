Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Késelés a 4-es villamoson: többször megszúrtak egy férfit Budapesten

tűzszerész

Ezer kilogrammos légibombát találtak a Dunában Budafoknál

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint tíz robbanótest, köztük egy feltehetően ezer kilogrammos légibomba vár kiemelésre a Duna medrében Budafoknál. A honvedelem.hu közlése a Duna alacsony vízállása folyamatosan feladatot ad a Magyar Honvédség tűzszerészeinek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzszerészrobbanótestDunamagyar honvédség

Még több mint tíz robbanótest, köztük egy feltehetően ezer kilogrammos légibomba vár kiemelésre a Duna medrében Budafoknál - írta a honvedelem.hu.

Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Még több mint tíz robbanótest vár kiemelésre a Duna medrében Budafoknál / Fotó: Ladóczki Balázs (Képünk illusztráció)

Még több mint tíz robbanótest vár kiemelésre a Duna medrében Budafoknál

A Duna alacsony vízállása folyamatosan feladatot ad a Magyar Honvédség tűzszerészeinek. Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonai tűzszerészei hétfőn egy 250 kilogrammos amerikai típusú légibombát emeltek ki a Dunából Budafoknál.

Hozzátették: a katonai tűzszerészek feladata nem ért véget, mert a mederben több mint tíz robbanótest vár még kiemelésre, ezek között van egy feltehetően ezer kilogrammos légibomba is.

A napokban ismét egy feltételezett második világháborús robbanótest került elő Budapest XXII. kerületében, a Dunában, az Árasztó út közelében. A Magyar Honvédség akkor azt közölte, a tűzszerészeik a helyszínen kezdik meg a robbanóeszköz vizsgálatát és kiemelését.


 Ahogy az Origo is beszámolt róla, történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél: ekkora a baj, és ezt látni most a mederben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!