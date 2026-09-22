Drámai a helyzet a Dunán: rendkívüli megoldásra kényszerültek a szakemberek

Egymás után dőlnek meg a Duna negatív vízállási rekordjai a tartós aszály miatt. A FEOL beszámolója szerint a folyó Fejér vármegyei szakaszán helyenként akár fél méterrel is alulmérték a korábbi legalacsonyabb értékeket.

Ismét apad a Duna, hamarosan újra rekordmélységbe kerülhet.

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Annyira leapadt a Duna, hogy át kellett alakítani a vízmérést

A rövid áradás után Ercsinél, Adonynál és Dunaújvárosnál ismét apadni kezdett a folyó. A vízállás hamarosan újra a 2018-ban feljegyzett rekord alá kerülhet.

Ercsinél már az is előfordult, hogy a vízmérce legalsó része sem ért bele a Dunába.

Mivel az adatszolgáltatás ilyen körülmények között sem állhat le, a vízügyi szakemberek ideiglenes mércéket helyeztek ki, geodéziai szintezést végeztek, és sűrítették a helyszíni észleléseket.

A végleges megoldáshoz azonban nem elegendő egyszerűen meghosszabbítani a mércelapokat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tartószerkezeteket és a vízszintet érzékelő szondákat is mélyebbre kell helyezni, egyes állomásokon pedig a biztonságos megközelítést szolgáló lépcsőket is át kell alakítani.

Kép forrása: VEOL

A rendkívüli alacsony vízállás ugyanakkor lehetőséget is teremt a munkálatok elvégzésére, a kisvízi mércék alsó részei ugyanis az év nagy részében víz alatt vannak.

Az OVF arra is felhívta a figyelmet, hogy a negatív vízállás nem jelenti a Duna kiszáradását. A vízmércék nullpontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, nem pedig a folyó medrének legmélyebb pontja. A régi és az új adatok összehasonlíthatósága érdekében ezt nem helyezik át, hanem negatív tartományú mércelapokkal egészítik ki a rendszert.