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magyarország

Drámai a helyzet a Dunán: tovább apad a folyó, döbbenetes számokat mérnek

1 órája
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Rendkívül alacsony a Duna vízállása szeptember végén. A nyári aszály során több helyen történelmi mélypontokat mértek, és a folyó az ősz beköszöntével sem tért magához. Szeptember 25-én reggel Budapestnél mindössze 17 centiméteres vízállást mértek, miközben Dunaújvárosnál és Paksnál már mínuszos értékeket mutatott a vízmérce. Délen ráadásul további apadás várható.
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magyarországdunaújvárosduna

Az idei száraz nyár alaposan megviselte Magyarország tavait, folyóit, a Dunát különösen. Júliusban Bajánál és Mohácsnál is rekordalacsony vízállást mértek, és Budapest térségében szintén rendkívül alacsony szintre süllyedt a folyó.

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Alacsony a Duna vízszintje. Fotó: Ladóczki Balázs

A helyzet szeptember végére sem rendeződött. A folyó Gönyűig, Lábatlannál és Paksnál igen alacsony, máshol rendkívül alacsony vízállású.

A szeptember 25-i reggeli adatok alapján Budapestnél mindössze 17 centiméter volt a Duna vízállása, ami az előző naphoz képest további 4 centiméteres csökkenést jelentett.

Még látványosabbak a számok a folyó más szakaszain. Dunaújvárosnál –101 centiméter, Paksnál –95 centiméter, Nagymarosnál –80 centiméter, Nagybajcsnál pedig –39 centiméter körüli értéket mértek.

Tovább apadhat a Duna délen

A vízügyi előrejelzés alapján délen még nem ért véget az apadás. Bajánál szeptember 26–27. környékén akár –19 centiméter közelébe is süllyedhet a vízállás. Budapesten ezzel szemben a következő napokra már kisebb emelkedés körvonalazódik.

A folyó felsőbb magyarországi szakaszain már most is láthatók ennek jelei: Komáromnál 24 óra alatt 10, Esztergomnál 7, Nagymarosnál pedig 3 centiméterrel emelkedett a vízállás.

cernavodai atomerőmű
Fotó: AFP

A Tiszán is vannak látványos mínuszok

A Tisza egyes mérőállomásain szintén jelentős negatív értékek szerepelnek. Szolnoknál –328, Záhonynál –370, Kisköre alsónál pedig –376 centimétert mutatott a vízmérce. Szegednél ugyanakkor 47 centiméteres vízállást mértek, ami 5 centiméterrel magasabb az egy nappal korábbinál.

 

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