Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a www.vizugy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 centiméteres emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó.

Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. Fotó: Ladóczki Balázs

20 centit emelkedett a Duna a fővárosban

A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb, 0 centiméteres vízállását Budapestnél (vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját), majd kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 centiméterre csökkent. A Duna vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására azonban a vízszint pénteken emelkedni kezdett, és szombat reggel már 23 centimétert mutatott a vízmérce a Vigadó térnél.

A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán arról írt szombaton, hogy az elmúlt két napban az országon átvonuló hidegfront mentén, illetve a front előtt mérőállomásaikon 0-30 milliméter között alakult a csapadék mennyisége.