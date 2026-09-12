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duna

Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél

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Több mint 20 centiméterrel emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél mindössze két nap alatt, és az előrejelzés szerint vasárnapig további emelkedés várható. A folyó szerdán még történelmi mélypontot ért el a fővárosnál, azóta azonban a vízgyűjtő területén lehullott csapadék miatt ismét áradni kezdett.
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dunavízálláscsapadék

Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a www.vizugy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 centiméteres emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó.

Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél
Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. Fotó: Ladóczki Balázs

 

20 centit emelkedett a Duna a fővárosban

A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb, 0 centiméteres vízállását Budapestnél (vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját), majd kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 centiméterre csökkent. A Duna vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására azonban a vízszint pénteken emelkedni kezdett, és szombat reggel már 23 centimétert mutatott a vízmérce a Vigadó térnél.

A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán arról írt szombaton, hogy az elmúlt két napban az országon átvonuló hidegfront mentén, illetve a front előtt mérőállomásaikon 0-30 milliméter között alakult a csapadék mennyisége.

 

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