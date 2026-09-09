Történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél: ekkora a baj, és ezt látni most a mederben

Ahogy arról az Origo is beszámolt, soha nem látott, drámai szintig apadt a Duna vízállása Budapestnél, miután a mérőműszerek kedd délre mindössze 1 centiméteres értéket mutattak. A Portfolio híradása szerint a folyó szintje a nyári aszályos hónapok után ősz elejére érte el az abszolút történelmi mélypontot, amellyel jócskán alulmúlta a korábbi rekordokat.
Történelmi mélypontra apadt a Duna vízállása Budapestnél
A rendkívüli helyzet nemcsak látványnak megdöbbentő, de komoly veszélyeket is rejt. A szakértők és a vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet, miközben a fővárosiak hitetlenkedve figyelik, hogyan alakul át a folyó medre.
Mit jelent az 1 centiméteres vízállás?
Sokan megijedtek a hírek hallatán, hiszen az 1 centiméteres adat ijesztően hangzik. Fontos tisztázni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a folyó teljesen kiszáradt, vagy mindössze bokáig érne a meder közepén.
- A megadott érték a budapesti mérőműszer előre meghatározott nullpontjához viszonyított szintet jelenti.
- A folyó tényleges medre ennél több méterrel mélyebb, így a sodorvonalban továbbra is jelentős mennyiségű víz folyik le.
- Ugyanakkor a vízhozam drasztikusan lecsökkent, kedden mindössze másodpercenként 685 köbmétert regisztráltak.
Elképesztő dolgok bukkantak elő a mederből
A tartósan alacsony vízszint miatt a Duna budapesti szakaszán szinte teljesen átalakult a táj. A part menti részeken, a hidak lábainál és a Margitsziget csücskénél olyan területek kerültek szárazra, amelyek normál esetben mélyen a víz alatt találhatók.
A fővárosiak és a turisták tömegesen látogatnak ki a rakpartokra, hogy saját szemükkel lássák a sziklás zátonyokat és a mederben felbukkanó különlegességeket. A visszahúzódó víz miatt számos helyen régi hajóroncsok maradványai, második világháborús lőszerek, évtizedes építési törmelékek, sőt, egykori hídmaradványok is láthatóvá váltak a kavicsos és iszapos felszínen.
Megbénult a hajózás, veszélyben a biztonság
Bár a lakossági ivóvízellátás a Fővárosi Vízművek korábbi tájékoztatása szerint egyelőre nincs közvetlen veszélyben a mélyfúrású kutaknak köszönhetően, a gazdasági és közlekedési hatások már nagyon is érezhetőek.
Az extrém alacsony vízszint miatt a folyami teherhajózás szinte teljesen megbénult, a nagyobb merülésű szállítóhajók nem tudnak biztonságosan közlekedni a kritikus gázlókon. A szállodahajók és a menetrend szerinti járatok útvonalát is módosítani kellett, vagy teljesen leállították őket. A mederben rejtőző, most a felszínhez rendkívül közel kerülő sziklák és zátonyok miatt a kisebb sport- és sétahajók számára is komoly balesetveszélyt jelent a navigáció.
A meteorológiai előrejelzések szerint a vízgyűjtő területeken a következő napokban sem várható jelentősebb csapadék, így a Duna vízszintje tartósan a rekordalacsony szint közelében maradhat.