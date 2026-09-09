Történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél: ekkora a baj, és ezt látni most a mederben

Ahogy arról az Origo is beszámolt, soha nem látott, drámai szintig apadt a Duna vízállása Budapestnél, miután a mérőműszerek kedd délre mindössze 1 centiméteres értéket mutattak. A Portfolio híradása szerint a folyó szintje a nyári aszályos hónapok után ősz elejére érte el az abszolút történelmi mélypontot, amellyel jócskán alulmúlta a korábbi rekordokat.

A Duna vízállása 1 centiméter: történelmi mélypont Budapestnél

Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

Történelmi mélypontra apadt a Duna vízállása Budapestnél

A rendkívüli helyzet nemcsak látványnak megdöbbentő, de komoly veszélyeket is rejt. A szakértők és a vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet, miközben a fővárosiak hitetlenkedve figyelik, hogyan alakul át a folyó medre.

Mit jelent az 1 centiméteres vízállás?

Sokan megijedtek a hírek hallatán, hiszen az 1 centiméteres adat ijesztően hangzik. Fontos tisztázni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a folyó teljesen kiszáradt, vagy mindössze bokáig érne a meder közepén.

A megadott érték a budapesti mérőműszer előre meghatározott nullpontjához viszonyított szintet jelenti.

jelenti. A folyó tényleges medre ennél több méterrel mélyebb, így a sodorvonalban továbbra is jelentős mennyiségű víz folyik le.

Ugyanakkor a vízhozam drasztikusan lecsökkent, kedden mindössze másodpercenként 685 köbmétert regisztráltak.

Elképesztő dolgok bukkantak elő a mederből

A tartósan alacsony vízszint miatt a Duna budapesti szakaszán szinte teljesen átalakult a táj. A part menti részeken, a hidak lábainál és a Margitsziget csücskénél olyan területek kerültek szárazra, amelyek normál esetben mélyen a víz alatt találhatók.