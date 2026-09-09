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duna vízállása

Történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél: ekkora a baj, és ezt látni most a mederben

28 perce
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Mindössze 1 centiméteres értékeket mértek. Történelmi mélypontra apadt a Duna vízállása Budapestnél.
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duna vízállásaorigobudapest

Ahogy arról az Origo is beszámolt, soha nem látott, drámai szintig apadt a Duna vízállása Budapestnél, miután a mérőműszerek kedd délre mindössze 1 centiméteres értéket mutattak. A Portfolio híradása szerint a folyó szintje a nyári aszályos hónapok után ősz elejére érte el az abszolút történelmi mélypontot, amellyel jócskán alulmúlta a korábbi rekordokat.

A Duna vízállása 1 centiméter: történelmi mélypont Budapestnél
A Duna vízállása 1 centiméter: történelmi mélypont Budapestnél
Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

Történelmi mélypontra apadt a Duna vízállása Budapestnél

A rendkívüli helyzet nemcsak látványnak megdöbbentő, de komoly veszélyeket is rejt. A szakértők és a vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet, miközben a fővárosiak hitetlenkedve figyelik, hogyan alakul át a folyó medre.

Mit jelent az 1 centiméteres vízállás?

Sokan megijedtek a hírek hallatán, hiszen az 1 centiméteres adat ijesztően hangzik. Fontos tisztázni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a folyó teljesen kiszáradt, vagy mindössze bokáig érne a meder közepén.

  • A megadott érték a budapesti mérőműszer előre meghatározott nullpontjához viszonyított szintet jelenti.
  • A folyó tényleges medre ennél több méterrel mélyebb, így a sodorvonalban továbbra is jelentős mennyiségű víz folyik le.
  • Ugyanakkor a vízhozam drasztikusan lecsökkent, kedden mindössze másodpercenként 685 köbmétert regisztráltak.

Elképesztő dolgok bukkantak elő a mederből

A tartósan alacsony vízszint miatt a Duna budapesti szakaszán szinte teljesen átalakult a táj. A part menti részeken, a hidak lábainál és a Margitsziget csücskénél olyan területek kerültek szárazra, amelyek normál esetben mélyen a víz alatt találhatók.

20260716 Budapest, Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban. Fotó:MEDIAWORKS
20260716 Budapest, Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban. Fotó:MEDIAWORKS
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Galéria: Rekordalacsony a Duna Budapestnél
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Rekordalacsony a Duna Budapestnél

 

A fővárosiak és a turisták tömegesen látogatnak ki a rakpartokra, hogy saját szemükkel lássák a sziklás zátonyokat és a mederben felbukkanó különlegességeket. A visszahúzódó víz miatt számos helyen régi hajóroncsok maradványai, második világháborús lőszerek, évtizedes építési törmelékek, sőt, egykori hídmaradványok is láthatóvá váltak a kavicsos és iszapos felszínen.

duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
Galéria: Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából
Fotó: Karcag Televízió, mhzrinyi.hu, Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság, Slivo Pole Municipality
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Ősi mamutmaradványok kerültek elő a Duna bulgáriai szakaszán, Rjahovo falu közelében a rekoralacsony vízállás miatt. Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait egy helyi lakos fedezte fel.

 

Megbénult a hajózás, veszélyben a biztonság

Bár a lakossági ivóvízellátás a Fővárosi Vízművek korábbi tájékoztatása szerint egyelőre nincs közvetlen veszélyben a mélyfúrású kutaknak köszönhetően, a gazdasági és közlekedési hatások már nagyon is érezhetőek.

Az extrém alacsony vízszint miatt a folyami teherhajózás szinte teljesen megbénult, a nagyobb merülésű szállítóhajók nem tudnak biztonságosan közlekedni a kritikus gázlókon. A szállodahajók és a menetrend szerinti járatok útvonalát is módosítani kellett, vagy teljesen leállították őket. A mederben rejtőző, most a felszínhez rendkívül közel kerülő sziklák és zátonyok miatt a kisebb sport- és sétahajók számára is komoly balesetveszélyt jelent a navigáció.

A meteorológiai előrejelzések szerint a vízgyűjtő területeken a következő napokban sem várható jelentősebb csapadék, így a Duna vízszintje tartósan a rekordalacsony szint közelében maradhat.

 

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