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Sokan azt sem tudják, hogy létezik ilyen: 150 ezres bírságot kockáztatunk, ha elmulasztjuk

kutya

Sokan azt sem tudják, hogy létezik ilyen: 150 ezres bírságot kockáztatunk, ha elmulasztjuk

44 perce
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Csúnyán megüthetik a bokájukat a kutyatartók. Sokan talán nem is tudnak róla, hogy az ebösszeírás kötelező, pedig igencsak súlyos bírság járhat az elmulasztásáért.
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Könnyen lehet, hogy vannak kutyatartók, akik még nem is hallottak az ebösszeírásról, mások pedig csak legyintenek rá, mondván: úgyis önbevalláson alapul, akkor biztosan nem kötelező. Megint mások azzal odázzák el a dolgot: egyzer már megadtam az adatokat, vagy épp a chipre hivatkoznak. Nos, van egy rossz hírünk: az ebösszeírás nem csak hogy kötelező minden alkalommal, de súlyos, akár kutyánként 150 ezer forintos bírság is járhat az elmulasztásáért.

Az ebösszeírás minden gazdinak kötelező
Az ebösszeírás minden gazdinak kötelező Fotó: Unsplash

Ebösszeírás-tévhitek: 150 ezres bírságot kockáztatunk

Több magyar településen és budapesti kerületben is jelenleg zajlik a háromévenként legalább egy alkalommal esedékes ebösszeírás. Noha az adatgyűjtés önbevallásos, ez nem azt jelenti, hogy érdemes félvállról venni.

A közhiedelemmel ellentétben attól még, hogy egy kutya chipes, meg kell tenni a bevallást. Ugyancsak kötelező a bevallás akkor is, ha már egy korábbi ebösszeírásnál megadtuk a négylábú adatait. A helyi önkormányzat által biztosított adatlapon a gazdi adatai mellett a kutyáról a következőket kell megadni: 

  • A tartási helyet, az eb fajtáját, nemét, színét, nevét és születési idejét.
  • A mikrochip és az oltási könyv pontos adatait.
  • Az ivartalanítás tényét, valamint a legutóbbi veszettség elleni oltás időpontját.

Ha egy háztartásban több kutya is él, arról mindegyikről külön kell adatlapot kitölteni. Sajnos ez a büntetésre is igaz: ha több kutyánk van, és egyiket sem jelentjük le, akkor bizony az eredeti büntetés sokszorosát fizethetjük, hiszen azt nem gazdinként, hanem kutyánként szabják ki - írja az ATV.

Szigorítják a kutyatartás szabályait, minden gazdát érint a változás

Szigorúbb előírások vonatkoznak hamarosan a kutya- és macskatartókra az Európai Unió új állatjóléti rendelete miatt. A kutyatartás szabályai több ponton is változnak, a gazdáknak pedig a láncon tartástól az etetésen át az állatok megfelelő elhelyezéséig számos előírásra oda kell majd figyelniük. Minderről ide kattintva lehet részletesebben olvasni.

 

 

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