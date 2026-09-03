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egyetem

Rendkívüli bejelentést tett a kormány, ez minden magyar egyetemistát érint

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A 2026/2027-es tanévtől a magyar hallgatók ismét részt vehetnek az Erasmus-programban – jelentette be a kormány. Az egyetemisták így visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés lehetőségét.
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„Az új kormány első 100 napjának eredménye, hogy visszaadja a magyar egyetemistáknak az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét” – írja Magyarország Kormánya a Facebook-oldalán.

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A 2026/2027-es tanévtől a magyar egyetemisták ismét részt vehetnek az Erasmus-programban – Illusztráció
Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Mint bejelentették, a kormány tárgyalásainak és az egyetemi alapítványi rendszer átalakításának eredményeként a 2026/2027-es tanévtől a magyar hallgatók ismét részt vehetnek az Erasmus-programban.

Itt a nemzetközi rangsor: ezek a legjobb egyetemek Magyarországon

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ismét bizonyította, hogy meghatározó szerepet tölt be a magyar felsőoktatásban. Az ELTE a 2026-os ARWU egyetemi világrangsorban a Szegedi Tudományegyetemmel együtt a legjobb magyar intézmény lett, és az 501–600. helyezési kategóriába került. A rangsorban összesen négy magyar egyetem szerepel

 

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