Két magyar egyetem is a világ élvonalában: óriásit lépett előre a Semmelweis és remekelt az SZTE

Két magyar egyetem is bekerült a világ élvonalába a ShanghaiRanking 2026-os szakterületi világrangsorában: a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem is kiemelkedő eredményt ért el. A Semmelweis gyógyszertudományokban a világ 44. legjobb intézménye lett, és több más területen is a legjobbak között végzett, míg az SZTE öt tudományterületen került be a nemzetközi élmezőnybe.
A Semmelweis a gyógyszertudományok területén olyan világhírű intézményeket is megelőzött, mint a Pennsylvaniai Egyetem, az Imperial College London és a KU Leuven. Ezzel a magyar intézmény bekerült a világ 50 legjobbja közé ezen a tudományterületen.
Klinikai orvostudományban a Semmelweis a 151–200. helyen végzett. Fogorvostudományban a 187. helyet szerezte meg, ami jelentős előrelépés a tavalyi 224. helyhez képest. Orvostechnológiában a 197. helyre került, és ebben a kategóriában a rangsorban szereplő egyetlen magyar intézmény.
Biológiában szintén látványos a javulás: a Semmelweis a 201–300. helyezési sávba került, miközben tavaly még a 401–500. hely között szerepelt.
A fejlődés nemcsak az elmúlt egy évben, hanem hosszabb távon is jelentős. A gyógyszertudományok területén a Semmelweis 2018-ban még a 300–400. hely között szerepelt, 2026-ra azonban már a világ legjobb 50 intézménye közé került. Fogorvostudományban nyolc éve még nem volt a legjobb 300 között, most viszont már a világ 200 legjobb intézménye között található.
Klinikai orvostudományban szintén komoly előrelépés történt: a 201–300. helyezési sávból a 151–200. közé került az intézmény. Biológiában pedig a 401–500. helyről jutott el a 201–300. kategóriába.
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint az eredmények mögött tudatos, hosszú távú építkezés áll. Kiemelte az oktatás, a gyógyítás, a kutatás és az innováció fejlesztését, valamint a Harvard Egyetemmel folytatott négyéves együttműködést.
A rektor szerint a Semmelweis az elmúlt időszakban a nemzetközi összehasonlításban is egyre több magas színvonalú tudományos publikációt tudott felmutatni. A gyógyszerészeti és gyógyszerkutatási területen fontos szerepet játszik a 2023-ban létrehozott Pharmacology and Pharmaceutical R&D Center is, amely több kar együttműködését és a nemzetközi kapcsolatokat erősíti.
Öt területen is remekelt az SZTE
A Szegedi Tudományegyetem szintén erős eredményt ért el a ShanghaiRanking 2026-os szakterületi rangsorában. Az SZTE öt tudományterületen került be a világ élmezőnyébe, három kategóriában pedig a világ 300 legjobb intézménye között végzett.
Humánbiológiában az SZTE a világ 300 legjobb intézménye között szerepel, és ezzel a magyar mezőnyben a legjobb eredményt érte el.
Klinikai orvostudományban szintén a világ 300 legjobbja közé került, Magyarországon pedig a második helyet szerezte meg. Fogorvostudományban ugyancsak a világ 300 legjobb intézménye között végzett, hazai szinten pedig holtversenyben a második lett.
Gyógyszertudományokban és gyógyszerészetben az SZTE a 301–400. helyezési sávba került, Magyarországon pedig holtversenyben a második helyet szerezte meg. Oktatásban szintén a 301–400. hely között végzett, és ezzel a második legjobb magyar eredményt érte el.
A ShanghaiRanking szakterületi listája közel száz ország mintegy 2000 vezető intézményét vizsgálja 57 tudományterületen. A rangsor összeállításánál többek között a kutatások minőségét, a legjobb folyóiratokban megjelent publikációkat, az idézettséget, a nemzetközi együttműködéseket, valamint a vezető tudományos folyóiratokban és konferenciákon elért eredményeket veszik figyelembe.
A 2026-os eredmények alapján a Semmelweis és az SZTE is a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét erősíti. A Semmelweis gyógyszertudományokban már a világ top 50 intézménye között szerepel, az SZTE pedig öt különböző tudományterületen került be a rangsor élmezőnyébe.