Két magyar egyetem is a világ élvonalában: óriásit lépett előre a Semmelweis és remekelt az SZTE

Két magyar egyetem is bekerült a világ élvonalába a ShanghaiRanking 2026-os szakterületi világrangsorában: a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem is kiemelkedő eredményt ért el. A Semmelweis gyógyszertudományokban a világ 44. legjobb intézménye lett, és több más területen is a legjobbak között végzett, míg az SZTE öt tudományterületen került be a nemzetközi élmezőnybe.

Egyetem: két magyar intézmény is a világ élvonalában a ShanghaiRanking 2026-os listáján Forrás: Szegedi Tudományegyetem

A Semmelweis a gyógyszertudományok területén olyan világhírű intézményeket is megelőzött, mint a Pennsylvaniai Egyetem, az Imperial College London és a KU Leuven. Ezzel a magyar intézmény bekerült a világ 50 legjobbja közé ezen a tudományterületen.

Klinikai orvostudományban a Semmelweis a 151–200. helyen végzett. Fogorvostudományban a 187. helyet szerezte meg, ami jelentős előrelépés a tavalyi 224. helyhez képest. Orvostechnológiában a 197. helyre került, és ebben a kategóriában a rangsorban szereplő egyetlen magyar intézmény.

Biológiában szintén látványos a javulás: a Semmelweis a 201–300. helyezési sávba került, miközben tavaly még a 401–500. hely között szerepelt.

A fejlődés nemcsak az elmúlt egy évben, hanem hosszabb távon is jelentős. A gyógyszertudományok területén a Semmelweis 2018-ban még a 300–400. hely között szerepelt, 2026-ra azonban már a világ legjobb 50 intézménye közé került. Fogorvostudományban nyolc éve még nem volt a legjobb 300 között, most viszont már a világ 200 legjobb intézménye között található.

Klinikai orvostudományban szintén komoly előrelépés történt: a 201–300. helyezési sávból a 151–200. közé került az intézmény. Biológiában pedig a 401–500. helyről jutott el a 201–300. kategóriába.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint az eredmények mögött tudatos, hosszú távú építkezés áll. Kiemelte az oktatás, a gyógyítás, a kutatás és az innováció fejlesztését, valamint a Harvard Egyetemmel folytatott négyéves együttműködést.

A rektor szerint a Semmelweis az elmúlt időszakban a nemzetközi összehasonlításban is egyre több magas színvonalú tudományos publikációt tudott felmutatni. A gyógyszerészeti és gyógyszerkutatási területen fontos szerepet játszik a 2023-ban létrehozott Pharmacology and Pharmaceutical R&D Center is, amely több kar együttműködését és a nemzetközi kapcsolatokat erősíti.