Meghalt Karsai Dániel sorstársa, Skripeg Béla

A Karsai Dániel Alapítvány Facebook-oldalán jelentették be, hogy elhunyt a néhai ügyvéd és alkotmányjogász sorstársa, Skripeg Béla, aki humorral és energiával vette fel a küzdelmet a gyógyíthatatlan kórral, az ALS-sel.
Elhunyt Skripeg Béla
Elhunyt Skripeg Béla, Dani sorstársa. Kifogyhatatlan humorral es energiával küzdött a legyőzhetetlen kórral, az ALS-sel. Akkor is ha tudtuk, hogy ez a nap elkerülhetetlen, felfoghatatlan, hogy Béla nincs többé. Béla mindig azt mesélte, hogy a teraszukról látható meseszép etyeki panorámát ő festette. Márpedig, aki ilyet tud festeni, sosem hal meg igazán. Nyugodj békében, Béla!
- olvasható a posztban.
Karsai Dániel ügyvéd és alkotmányjogász 2024-ben hunyt el, 48 éves korában, miután több mint három éven át hősiesen, méltósággal küzdött a legyőzhetetlen ellenséggel, az ALS-sel. A nevét viselő alapítvány célja a szellemi örökségének ápolása mellett az emberi jogokra vonatkozó ismeretek terjesztése, az ebben közreműködő személyek, valamint a szervezetek munkájának támogatása.