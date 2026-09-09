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skripeg béla

Meghalt Karsai Dániel sorstársa, Skripeg Béla

13 perce
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Szomorú hírt osztottak meg a közösségi médiában. A Karsai Dániel Alapítvány közlése szerint elhunyt Skripeg Béla, Karsai Dániel sorstársa, aki humorral es energiával küzdött a legyőzhetetlen kórral, az ALS-sel.
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skripeg bélaALSelhunytKarsai Dániel

A Karsai Dániel Alapítvány Facebook-oldalán jelentették be, hogy elhunyt a néhai ügyvéd és alkotmányjogász sorstársa, Skripeg Béla, aki humorral és energiával vette fel a küzdelmet a gyógyíthatatlan kórral, az ALS-sel.

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Elhunyt Skripeg Béla / Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Elhunyt Skripeg Béla

Elhunyt Skripeg Béla, Dani sorstársa. Kifogyhatatlan humorral es energiával küzdött a legyőzhetetlen kórral, az ALS-sel.  Akkor is ha tudtuk, hogy ez a nap elkerülhetetlen, felfoghatatlan, hogy Béla nincs többé.  Béla mindig azt mesélte, hogy a teraszukról látható meseszép etyeki panorámát ő festette. Márpedig, aki ilyet tud festeni, sosem hal meg igazán. Nyugodj békében, Béla!

- olvasható a posztban.

Karsai Dániel ügyvéd és alkotmányjogász  2024-ben hunyt el, 48 éves korában, miután több mint három éven át hősiesen, méltósággal küzdött a legyőzhetetlen ellenséggel, az ALS-sel. A nevét viselő alapítvány célja a szellemi örökségének ápolása mellett az emberi jogokra vonatkozó ismeretek terjesztése, az ebben közreműködő személyek, valamint a szervezetek munkájának támogatása.

 

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