Meghalt Karsai Dániel sorstársa, Skripeg Béla

Elhunyt Skripeg Béla, Dani sorstársa. Kifogyhatatlan humorral es energiával küzdött a legyőzhetetlen kórral, az ALS-sel. Akkor is ha tudtuk, hogy ez a nap elkerülhetetlen, felfoghatatlan, hogy Béla nincs többé. Béla mindig azt mesélte, hogy a teraszukról látható meseszép etyeki panorámát ő festette. Márpedig, aki ilyet tud festeni, sosem hal meg igazán. Nyugodj békében, Béla!