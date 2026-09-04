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Hány éves korban kapjon telefont egy gyerek? Érdekes adatok érkeztek

17 perce
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Magyarországon átlagosan kilencéves korban kapják meg a gyerekek saját mobiljukat, a készülék kiválasztásáról pedig többnyire a szülők döntenek. Az első telefon egyszerre jelenthet nagyobb önállóságot és biztonságot, használatára azonban érdemes előre felkészíteni a gyerekeket.
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telefonfelmérésgyerek

Az első telefon sok családban az iskolakezdéshez vagy az új tanévhez kapcsolódik. Az Ipsos KIDCOMM 2026 kutatása szerint Magyarországon átlagosan kilencéves korban kapják meg a gyerekek saját készüléküket, annak kiválasztásáról pedig az esetek 70 százalékában a szülők döntenek számolt be róla a Beol.hu.

Az első telefon átadásakor a szülői kontroll és a digitális biztonság is fontos szempont gyerek este az ágyban okostelwfonnal
Az első telefon átadásakor a szülői kontroll és a digitális biztonság is fontos szempont 
Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock

A mobiltelefon a kisiskolások esetében nemcsak szórakoztató eszköz, hanem a kapcsolattartásban is fontos szerepet tölthet be. A felmérés szerint a szülők 69 százaléka azért tartja fontosnak a készüléket, hogy gyermeke szükség esetén elérhető legyen, 59 százalékuk számára pedig az is lényeges, hogy vészhelyzetben segítséget tudjon kérni.

Mit csinálnak a gyerekek a telefonjukon?

A saját készülék egyben a digitális önállósodás egyik első lépése. Segítségével a gyerekek önállóbban közlekedhetnek az iskola, a különórák vagy a baráti programok között úgy, hogy közben kapcsolatban maradhatnak családjukkal.

A telefon azonban a gyerekek számára korántsem csak kapcsolattartási eszköz. A kutatás szerint leggyakrabban:

  • játékra használják – 62 százalék;
  • fotóznak és videóznak – 50 százalék;
  • üzeneteket küldenek – 48 százalék;
  • videókat néznek – 46 százalék.

A készülék használata egyúttal felelősséggel is jár. A gyereknek meg kell tanulnia vigyázni a telefonjára, gondoskodni a töltéséről, valamint fokozatosan el kell sajátítania a biztonságos és megfelelő online viselkedés szabályait is.

Az első telefon átadása előtt érdemes lefektetni a szabályokat

A saját mobil használata olyan kockázatokkal is járhat, amelyek kezelésére egy kisiskolás még nincs feltétlenül felkészülve. Ilyenek lehetnek például a kéretlen hívások és üzenetek, az ismeretlenekkel történő kapcsolatfelvétel vagy a túlzott képernyőidő.

Éppen ezért a készülék átadása előtt érdemes a gyerekkel közösen tisztázni többek között:

  • mikor és mennyi ideig használhatja a telefont;
  • milyen személyes adatokat nem szabad megosztania;
  • hogyan kezelje az ismeretlenektől érkező hívásokat és üzeneteket;
  • mikor illik, illetve mikor nem illik telefont használni;
  • mit tegyen, ha az interneten kellemetlen vagy ijesztő tartalommal találkozik;
  • hogyan vigyázzon magára a készülékre.

A szülők sem mindig tudják, mit csinál a gyerek az interneten

A kutatás arra is rámutatott, hogy a szülők gyakran jelentősen alábecsülik gyermekeik online aktivitását, például a YouTube, a Messenger vagy a TikTok használatát. Emiatt a szülői kontrollt segítő megoldások szerepe is egyre fontosabbá válik. A felmérés alapján a szülők ötöde már valamilyen technikai eszközt is használ a meghatározott szabályok betartatására. A technikai korlátozások azonban önmagukban nem helyettesítik a felkészítést és a rendszeres beszélgetést. A gyereknek nemcsak azt kell megtanulnia, hogyan működik a telefon, hanem azt is, hogyan használhatja biztonságosan és felelősségteljesen.

 

 

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