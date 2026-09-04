Hány éves korban kapjon telefont egy gyerek? Érdekes adatok érkeztek

Az első telefon sok családban az iskolakezdéshez vagy az új tanévhez kapcsolódik. Az Ipsos KIDCOMM 2026 kutatása szerint Magyarországon átlagosan kilencéves korban kapják meg a gyerekek saját készüléküket, annak kiválasztásáról pedig az esetek 70 százalékában a szülők döntenek – számolt be róla a Beol.hu.
Mit csinálnak a gyerekek a telefonjukon?
A saját készülék egyben a digitális önállósodás egyik első lépése. Segítségével a gyerekek önállóbban közlekedhetnek az iskola, a különórák vagy a baráti programok között úgy, hogy közben kapcsolatban maradhatnak családjukkal.
A telefon azonban a gyerekek számára korántsem csak kapcsolattartási eszköz. A kutatás szerint leggyakrabban:
- játékra használják – 62 százalék;
- fotóznak és videóznak – 50 százalék;
- üzeneteket küldenek – 48 százalék;
- videókat néznek – 46 százalék.
A készülék használata egyúttal felelősséggel is jár. A gyereknek meg kell tanulnia vigyázni a telefonjára, gondoskodni a töltéséről, valamint fokozatosan el kell sajátítania a biztonságos és megfelelő online viselkedés szabályait is.
Az első telefon átadása előtt érdemes lefektetni a szabályokat
A saját mobil használata olyan kockázatokkal is járhat, amelyek kezelésére egy kisiskolás még nincs feltétlenül felkészülve. Ilyenek lehetnek például a kéretlen hívások és üzenetek, az ismeretlenekkel történő kapcsolatfelvétel vagy a túlzott képernyőidő.
Éppen ezért a készülék átadása előtt érdemes a gyerekkel közösen tisztázni többek között:
- mikor és mennyi ideig használhatja a telefont;
- milyen személyes adatokat nem szabad megosztania;
- hogyan kezelje az ismeretlenektől érkező hívásokat és üzeneteket;
- mikor illik, illetve mikor nem illik telefont használni;
- mit tegyen, ha az interneten kellemetlen vagy ijesztő tartalommal találkozik;
- hogyan vigyázzon magára a készülékre.
A szülők sem mindig tudják, mit csinál a gyerek az interneten
A kutatás arra is rámutatott, hogy a szülők gyakran jelentősen alábecsülik gyermekeik online aktivitását, például a YouTube, a Messenger vagy a TikTok használatát. Emiatt a szülői kontrollt segítő megoldások szerepe is egyre fontosabbá válik. A felmérés alapján a szülők ötöde már valamilyen technikai eszközt is használ a meghatározott szabályok betartatására. A technikai korlátozások azonban önmagukban nem helyettesítik a felkészítést és a rendszeres beszélgetést. A gyereknek nemcsak azt kell megtanulnia, hogyan működik a telefon, hanem azt is, hogyan használhatja biztonságosan és felelősségteljesen.
A mobiltelefon a kisiskolások esetében nemcsak szórakoztató eszköz, hanem a kapcsolattartásban is fontos szerepet tölthet be. A felmérés szerint a szülők 69 százaléka azért tartja fontosnak a készüléket, hogy gyermeke szükség esetén elérhető legyen, 59 százalékuk számára pedig az is lényeges, hogy vészhelyzetben segítséget tudjon kérni.