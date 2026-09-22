Iskolába indult, útközben eltűnt egy 13 éves lány kedd reggel Budapesten – nagy erőkkel keresik a rendőrök

A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2026. szeptember 22-én reggel VI. kerületi otthonából iskolába távozott, ám oda nem érkezett meg, azóta ismeretlen helyre tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt lányt.

Mikó Alexandra Mirjam eltűnt Budapesten iskolába menet

Fotó: police.hu

Mikó Alexandra Mirjam körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, szőkés-barna, hosszú hajú, barna szemű lány.

Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete felsőt és fekete cipőt viselt, valamint fekete hátizsákot hordott – írja a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Mikó Alexandra Mirjam tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

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