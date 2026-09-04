Budapesti szórakozóhelyről tűnt el egy 25 éves dán férfi, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság 01070-157/246/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Jorgensen Felix Svane ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 25 éves férfi 2026. szeptember 3-án 1 óra körül egy VII. kerületi szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt férfit.

Az eltűnt Jorgensen Felix Svane körülbelül 182 cm magas

Fotó: police.hu

Jorgensen Felix Svane körülbelül 182 cm magas, átlagos alkatú, rövid, barna haja hullámos, szeme kék, bajuszt visel. Fejének hátsó részén műtéti heg látható.

Eltűnésekor elől sárga feliratos, hátán pedig "SVANE 12' feliratos kék pólót, fekete nadrágot, valamint fehér cipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Jorgensen Felix Svane tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

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