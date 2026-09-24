Eltűnt egy 4 éves kislány Ózdon, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Eltűnt egy 4 éves kislány Ózdon, Kis Emilia Editet az Ózdi Rendőrkapitányság keresi. A gyereknek szeptember 1-jén veszett nyoma, azóta ismeretlen a tartózkodási helye.

Kis Emilia Edit szeptember 1-jén eltűnt

Fotó: police.hu

Az Ózdi Rendőrkapitányság körözést adott ki a gyermek felkutatására – írja a BOON.

A rendőrség arra kéri azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a kislány tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál, az Ózdi Rendőrkapitányság 36 (48) 570-070-es telefonszámán tehetnek bejelentést.

Nagyszülei háza előtt játszott, majd eltűnt a négyéves kisfiú

Példátlan méretű keresőakció indult Ausztrália egyik eldugott vidékén, ám a rendőrök, katonák és mentőegységek munkája sem vezetett eredményre. Az eltűnt kisfiú ügyében egy év alatt több lehetséges forgatókönyvet is megvizsgáltak, a nyomozás azonban időközben súlyos bűncselekmény gyanúja miatt vett új irányt.