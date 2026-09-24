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Eltűnt egy 4 éves kislány Ózdon, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

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Szeptember 1-je óta nem tudják, hol van a négyéves Emilia Edit. A rendőrök most a lakosság segítségét kérik az eltűnt kislány felkutatásához.
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eltűnteltűnésÓzd

Eltűnt egy 4 éves kislány Ózdon, Kis Emilia Editet az Ózdi Rendőrkapitányság keresi. A gyereknek szeptember 1-jén veszett nyoma, azóta ismeretlen a tartózkodási helye.

eltűnt
Kis Emilia Edit szeptember 1-jén eltűnt
Fotó: police.hu

Az Ózdi Rendőrkapitányság körözést adott ki a gyermek felkutatására – írja a BOON.

A rendőrség arra kéri azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a kislány tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál, az Ózdi Rendőrkapitányság 36 (48) 570-070-es telefonszámán tehetnek bejelentést.

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Példátlan méretű keresőakció indult Ausztrália egyik eldugott vidékén, ám a rendőrök, katonák és mentőegységek munkája sem vezetett eredményre. Az eltűnt kisfiú ügyében egy év alatt több lehetséges forgatókönyvet is megvizsgáltak, a nyomozás azonban időközben súlyos bűncselekmény gyanúja miatt vett új irányt.

 

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