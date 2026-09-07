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Buliból hazafelé tűnt el egy férfi Komáromban, már kutyákkal és drónokkal is keresik – fotók

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Egy komáromi buliból indult Szőny felé szeptember 5-én este Szavjolov András, de nem érkezett meg az úti céljához. Az eltűnt férfit azóta rendőrök, civilek, kutyák és drónok is keresik, hétfő délután pedig újabb keresőakció indul.
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eltűnteltűnésKomárom

Szavjolov András szeptember 5-én este Komáromban egy Puskaporosi úton tartott buliból indult el 22 óra 15 perckor Szőny irányába, a Hősök tere felé, de nem érkezett meg. Az eltűnt férfit azóta is keresik, most újabb keresőakció indult. 

Komárom, eltűnt férfi, keresés, kutya, drón
Kutyákkal és drónokkal keresik az eltűnt férfit
Fotó: Facebook/Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az 50 éves férfi körülbelül 190 centiméter magas, kopasz és szemüveges. Eltűnésekor farmer rövidnadrágot, fehér teniszpólót és sportcipőt viselt. 

A keresést már másnap, szeptember 6-án megkezdték. Több civil szervezet és önkéntes mellett kutyákat, valamint egy drónos csapatot is bevetettek, és átfésülték az érintett területet. A kutatás azonban egyelőre nem vezetett eredményre – írja a KEMMA

Az eltűnt férfi családja hétfőre, szeptember 7-ére újabb keresőakciót szervezett

Az önkénteseket 15 órára várják a Wf Szabadidőpark elé, ahol ismét megpróbálják megtalálni a két napja eltűnt férfit. 

A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal vizet, láthatósági mellényt és lámpát, valamint bakancsban és lehetőleg hosszú nadrágban érkezzenek.

A család szerint minden önkéntes segítségére szükség van. 

Aki információval rendelkezik az eltűnt férfi hollétéről, a 06/34-517-777-es telefonszámon tehet bejelentést. Névtelenül is lehet információt adni az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón is.

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