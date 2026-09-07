Buliból hazafelé tűnt el egy férfi Komáromban, már kutyákkal és drónokkal is keresik – fotók

Szavjolov András szeptember 5-én este Komáromban egy Puskaporosi úton tartott buliból indult el 22 óra 15 perckor Szőny irányába, a Hősök tere felé, de nem érkezett meg. Az eltűnt férfit azóta is keresik, most újabb keresőakció indult.
Az 50 éves férfi körülbelül 190 centiméter magas, kopasz és szemüveges. Eltűnésekor farmer rövidnadrágot, fehér teniszpólót és sportcipőt viselt.
A keresést már másnap, szeptember 6-án megkezdték. Több civil szervezet és önkéntes mellett kutyákat, valamint egy drónos csapatot is bevetettek, és átfésülték az érintett területet. A kutatás azonban egyelőre nem vezetett eredményre – írja a KEMMA.
Az eltűnt férfi családja hétfőre, szeptember 7-ére újabb keresőakciót szervezett
Az önkénteseket 15 órára várják a Wf Szabadidőpark elé, ahol ismét megpróbálják megtalálni a két napja eltűnt férfit.
A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal vizet, láthatósági mellényt és lámpát, valamint bakancsban és lehetőleg hosszú nadrágban érkezzenek.
A család szerint minden önkéntes segítségére szükség van.
Aki információval rendelkezik az eltűnt férfi hollétéről, a 06/34-517-777-es telefonszámon tehet bejelentést. Névtelenül is lehet információt adni az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón is.
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