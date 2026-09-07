Buliból hazafelé tűnt el egy férfi Komáromban, már kutyákkal és drónokkal is keresik – fotók

Szavjolov András szeptember 5-én este Komáromban egy Puskaporosi úton tartott buliból indult el 22 óra 15 perckor Szőny irányába, a Hősök tere felé, de nem érkezett meg. Az eltűnt férfit azóta is keresik, most újabb keresőakció indult.

Kutyákkal és drónokkal keresik az eltűnt férfit

Fotó: Facebook/Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az 50 éves férfi körülbelül 190 centiméter magas, kopasz és szemüveges. Eltűnésekor farmer rövidnadrágot, fehér teniszpólót és sportcipőt viselt.

A keresést már másnap, szeptember 6-án megkezdték. Több civil szervezet és önkéntes mellett kutyákat, valamint egy drónos csapatot is bevetettek, és átfésülték az érintett területet. A kutatás azonban egyelőre nem vezetett eredményre – írja a KEMMA.

Az eltűnt férfi családja hétfőre, szeptember 7-ére újabb keresőakciót szervezett

Az önkénteseket 15 órára várják a Wf Szabadidőpark elé, ahol ismét megpróbálják megtalálni a két napja eltűnt férfit.

A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal vizet, láthatósági mellényt és lámpát, valamint bakancsban és lehetőleg hosszú nadrágban érkezzenek.

A család szerint minden önkéntes segítségére szükség van.

Aki információval rendelkezik az eltűnt férfi hollétéről, a 06/34-517-777-es telefonszámon tehet bejelentést. Névtelenül is lehet információt adni az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón is.

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