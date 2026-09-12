Megjöttek az eredmények: ezt találták az iváncsai kutak vizében

Megnyugtató eredményekről számolt be Iváncsa Községi Önkormányzata: egyetlen vizsgált lakossági kút vizében sem találtak NMP-szennyeződést.

Megvannak az eredmények. Fotó: skonhungary.com

Megnyugtató eredmény érkezett az iváncsai kutakról, de folytatják az ellenőrzéseket

A vizsgálatok azt követően kezdődtek, hogy az SK On a saját önellenőrzése során NMP-t, vagyis N-metil-2-pirrolidont mutatott ki az üzem területén található egyik monitoringkútban. A település vezetése ezért úgy döntött, hogy független laboratóriummal ellenőrizteti a lakossági kutakat is.

Az Iváncsa Községi Önkormányzat Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint összesen 55 helyszínen végeztek mintavételt. Fúrt és ásott kutakból egyaránt gyűjtöttek vizet, ám a vizsgálatok egyik mintában sem mutattak ki NMP-szennyeződést.

A mintavételeket és a laboratóriumi elemzéseket a Bálint Analitika Kft. végezte. Molnár Tibor polgármester megköszönte a szakemberek munkáját, valamint a helyiek együttműködését.

Bár az eredmények megnyugtatóak, az önkormányzat nem tekinti lezártnak az ügyet. A polgármester közlése szerint a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatják.

Iváncsa önkormányzata arra is felhívta a figyelmet, hogy a most ismertetett eredmények kizárólag arra az 55 fúrt és ásott kútra vonatkoznak, amelyekből mintát vettek.