Lezárnak egy hidat Budapesten – mutatjuk a részleteket

Szeptember 21-én 10 órától forgalomkorlátozás kezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtóján. A munkálatok során kicserélik a lehajtóágak végén található dilatációs szerkezeteket, emellett javítják a környékükön a vízelvezetést és az útburkolatot is. A munkavégzés várhatóan november 15-ig tart – közölte a BKK.
Teljesen lezárják az Erzsébet híd egyik lehajtóját
A Rudas Gyógyfürdő felé vezető lehajtót szeptember 21-én 10 órától teljes szélességében lezárják. Emiatt a Szent Gellért tér felé közlekedőknek kerülniük kell.
Az autósok és az érintett autóbuszok az Attila út felé vezető lehajtón hagyhatják el a hidat, majd a Szarvas tér – Krisztina körút – Szent Gellért rakpart útvonalon haladhatnak tovább.
A változás több buszjáratot is érint. Terelve közlekedik:
- a 7-es,
- a 107-es,
- a 907-es,
- a 933-as,
- a 933A,
- a 941-es autóbusz.
Ezek a járatok a Döbrentei téren az 5-ös busz megállójában is megállnak, a Rudas Gyógyfürdőnél pedig a sziklafal melletti megállóhelyet érintik.
Egy sáv marad az Attila út felé
Az Attila út, vagyis Krisztinaváros felé vezető lehajtón szintén szeptember 21-én 10 órakor kezdődnek a munkálatok. Ezt az ágat nem zárják le teljesen, a forgalom egy sávon haladhat tovább.
A tervek szerint október 5-ről 6-ra virradó éjszaka azonban ezt a lehajtót is teljes szélességében lezárják. Erre az időre ideiglenesen megnyitják a Rudas Gyógyfürdő felé vezető ágat, így azon lehet majd közlekedni.
A Hegyalja út irányába vezető lehajtót a munkálatok nem érintik, ott továbbra is a megszokott forgalmi rend lesz érvényben.