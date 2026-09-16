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Erzsébet híd

Lezárnak egy hidat Budapesten – mutatjuk a részleteket

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Jelentős forgalmi változásokra kell készülni szeptember 21-től Budán. Az Erzsébet híd két lehajtóján dilatációs szerkezeteket cserélnek, ezért az egyik ágat teljesen lezárják, a másikon pedig csak egy sávon haladhat a forgalom. A munkálatok a közösségi közlekedést is érintik, több autóbusz terelve jár majd.
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Erzsébet hídlezárásforgalomkorlátozatásBudapestBKK

Szeptember 21-én 10 órától forgalomkorlátozás kezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtóján. A munkálatok során kicserélik a lehajtóágak végén található dilatációs szerkezeteket, emellett javítják a környékükön a vízelvezetést és az útburkolatot is. A munkavégzés várhatóan november 15-ig tart – közölte a BKK.

Erzsébet híd lezárás, Erzsébet híd forgalomkorlátozás, budai lehajtó, Rudas Gyógyfürdő, Attila út, dilatációjavítás, BKK, buszterelés, budapesti közlekedés Az Erzsébet híd budai lehajtóin szeptember 21-től várhatóan november 15-ig tartanak a munkálatok Only a van drives across the six-lane Elizabeth Bridge in Budapest downtown on March 28, 2020, as the government decreed a partial curfew between March 28 and April 11, 2020, in Hungary. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Az Erzsébet híd budai lehajtóin szeptember 21-től várhatóan november 15-ig tartanak a munkálatok
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Teljesen lezárják az Erzsébet híd egyik lehajtóját

A Rudas Gyógyfürdő felé vezető lehajtót szeptember 21-én 10 órától teljes szélességében lezárják. Emiatt a Szent Gellért tér felé közlekedőknek kerülniük kell.

Az autósok és az érintett autóbuszok az Attila út felé vezető lehajtón hagyhatják el a hidat, majd a Szarvas tér – Krisztina körút – Szent Gellért rakpart útvonalon haladhatnak tovább.

A változás több buszjáratot is érint. Terelve közlekedik:

  • a 7-es,
  • a 107-es,
  • a 907-es,
  • a 933-as,
  • a 933A,
  • a 941-es autóbusz.

Ezek a járatok a Döbrentei téren az 5-ös busz megállójában is megállnak, a Rudas Gyógyfürdőnél pedig a sziklafal melletti megállóhelyet érintik.

Egy sáv marad az Attila út felé

Az Attila út, vagyis Krisztinaváros felé vezető lehajtón szintén szeptember 21-én 10 órakor kezdődnek a munkálatok. Ezt az ágat nem zárják le teljesen, a forgalom egy sávon haladhat tovább.

A tervek szerint október 5-ről 6-ra virradó éjszaka azonban ezt a lehajtót is teljes szélességében lezárják. Erre az időre ideiglenesen megnyitják a Rudas Gyógyfürdő felé vezető ágat, így azon lehet majd közlekedni.

A Hegyalja út irányába vezető lehajtót a munkálatok nem érintik, ott továbbra is a megszokott forgalmi rend lesz érvényben.

 

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