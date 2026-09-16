Lezárnak egy hidat Budapesten – mutatjuk a részleteket

Szeptember 21-én 10 órától forgalomkorlátozás kezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtóján. A munkálatok során kicserélik a lehajtóágak végén található dilatációs szerkezeteket, emellett javítják a környékükön a vízelvezetést és az útburkolatot is. A munkavégzés várhatóan november 15-ig tart – közölte a BKK.

Az Erzsébet híd budai lehajtóin szeptember 21-től várhatóan november 15-ig tartanak a munkálatok

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Teljesen lezárják az Erzsébet híd egyik lehajtóját

A Rudas Gyógyfürdő felé vezető lehajtót szeptember 21-én 10 órától teljes szélességében lezárják. Emiatt a Szent Gellért tér felé közlekedőknek kerülniük kell.

Az autósok és az érintett autóbuszok az Attila út felé vezető lehajtón hagyhatják el a hidat, majd a Szarvas tér – Krisztina körút – Szent Gellért rakpart útvonalon haladhatnak tovább.

A változás több buszjáratot is érint. Terelve közlekedik:

a 7-es,

a 107-es,

a 907-es,

a 933-as,

a 933A,

a 941-es autóbusz.

Ezek a járatok a Döbrentei téren az 5-ös busz megállójában is megállnak, a Rudas Gyógyfürdőnél pedig a sziklafal melletti megállóhelyet érintik.

Egy sáv marad az Attila út felé

Az Attila út, vagyis Krisztinaváros felé vezető lehajtón szintén szeptember 21-én 10 órakor kezdődnek a munkálatok. Ezt az ágat nem zárják le teljesen, a forgalom egy sávon haladhat tovább.

A tervek szerint október 5-ről 6-ra virradó éjszaka azonban ezt a lehajtót is teljes szélességében lezárják. Erre az időre ideiglenesen megnyitják a Rudas Gyógyfürdő felé vezető ágat, így azon lehet majd közlekedni.

A Hegyalja út irányába vezető lehajtót a munkálatok nem érintik, ott továbbra is a megszokott forgalmi rend lesz érvényben.