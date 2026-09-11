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eső

Rég nem látott esőzés áztatja az országot, több helyen 25 milliméter is hullott

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Rég nem látott mennyiségű eső áztatta az ország jelentős részét: a nyugati és északnyugati területeken péntek reggelig több helyen 15–25 milliméter csapadék hullott. A legtöbbet, 25,1 millimétert Vasváron mérték, miközben a mediterrán ciklon csapadékzónája kelet felé vonul tovább.
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esőcsapadékos időjáráscsapadék

Éjjel az ország nyugati, északnyugati felén szinte mindenütt esett az eső, mennyisége néhol péntek reggelig meghaladta a 15-25 milliméret,  írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán péntek délelőtt. A bejegyzéshez készített infografika szerint a legtöbb eső a Vas vármegyei Vasváron esett, itt az elmúlt 24 órában 25,1 milliméter csapadékot mértek.

Rég nem látott esőzés áztatja az országot, több helyen 25 milliméter is hullott
Rég nem látott esőzés áztatja az országot, több helyen 25 milliméter is hullott. Fotó: Pexels

 

Rég nem látott esőzés egy mediterrán ciklonnak köszönhetően

A bejegyzésben arról írtak, rég nem látott esőzés a jellemző nagy területen az országban. Egy mediterrán ciklon csapadékzónája érte el délnyugat felől az országot, az ország fölött vonul, már a Duna-Tisza közén is egyre többfelé esik az eső. A csapadék súlypontja egyre keletebbre helyeződik pénteken a nap folyamán, írja az MTI.


 

 

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