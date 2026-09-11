Éjjel az ország nyugati, északnyugati felén szinte mindenütt esett az eső, mennyisége néhol péntek reggelig meghaladta a 15-25 milliméret, írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán péntek délelőtt. A bejegyzéshez készített infografika szerint a legtöbb eső a Vas vármegyei Vasváron esett, itt az elmúlt 24 órában 25,1 milliméter csapadékot mértek.

Rég nem látott esőzés áztatja az országot, több helyen 25 milliméter is hullott. Fotó: Pexels

Rég nem látott esőzés egy mediterrán ciklonnak köszönhetően

A bejegyzésben arról írtak, rég nem látott esőzés a jellemző nagy területen az országban. Egy mediterrán ciklon csapadékzónája érte el délnyugat felől az országot, az ország fölött vonul, már a Duna-Tisza közén is egyre többfelé esik az eső. A csapadék súlypontja egyre keletebbre helyeződik pénteken a nap folyamán, írja az MTI.



