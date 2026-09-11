Leszakadt az ég, megérkezett a várva várt eső – videók

Hosszú idő után többfelé jelentős eső érkezett Magyarországra. Az elmúlt időszak száraz és forró időjárása után az ország több részén záporok és zivatarok alakultak ki, egyes térségekben pedig rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék hullott.

Az eső mellett heves zivatarok és erős széllökések is kialakultak

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A régóta várt csapadékot az ország különböző pontjain is megörökítették. Ürömön, Pest vármegyében intenzív esőzésről számoltak be.

Bátonyterenyén, Nógrád vármegyében szeptember 11-én reggel fél nyolckor csendes esőt rögzítettek.

Csesztregen, Zala vármegyében szeptember 11-én reggel 6 óra 34 perckor örökítették meg az esőzést.

Eső és a zivatarok miatt összesen tizenöt vármegyére adtak ki figyelmeztetést

Késő délután és este délkeleten heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos, helyenként erősen viharos széllökések kísérhetnek. A várható eső és zivatarok miatt péntekre összesen tizenöt vármegyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést – számolt be róla a HungaroMet.

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala vármegyében zivatarok miatt van érvényben figyelmeztetés. Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala vármegyében az eső miatt figyelmeztetnek.

A zivatarok esetében elsősorban a villámlás jelent veszélyt, de szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Az eső miatt figyelmeztetéssel érintett területeken egy nap alatt több mint 20 milliméter csapadék hullhat.

Jelentősen visszaesett a hőmérséklet

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 18 és 25 Celsius-fok között alakulhat. A tartósan felhős és csapadékosabb északi országrészben ennél hűvösebb is lehet. Délkeleten és keleten ugyanakkor még jóval melegebb maradhat az idő, a határ közelében akár 30 Celsius-fok fölötti maximumot is mérhetnek.

A kettős fronthatás az időjárásra érzékenyek szervezetét is megterhelheti, egyebek mellett fejfájás és vérnyomás-ingadozás jelentkezhet.