Már látszik, mikor törik meg a kánikula, komoly fordulat érkezik

Kedden még nyoma sem lesz az esőnek, országszerte napos, száraz idő várható, délután pedig 28–34 fokig emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban azonban megváltozik az időjárás, szerdán hidegfront érkezik, amely záporokat, zivatarokat és lehűlést hozhat.

Szerdán még tombolhat a kánikula, estétől azonban hidegfront változtatja meg az időjárást. Többfelé eső, zápor és zivatar is érkezhet (illusztráció) Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Kedden még kitart a nyár

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.

A Köpönyeg is sok napsütést vár keddre, legfeljebb fátyol- és gomolyfelhők jelenhetnek meg az égen. Hajnalban még 5–14 fok lehet, délután azonban ismét nyárias melegre számíthatunk.

Mikor érkezik az eső?

Szerdán még melegebb lesz, délután 31–36 fokos kánikula is kialakulhat. Az Időkép szerint a nap első részében sok napsütés várható, később azonban nyugat, északnyugat felől egy hidegfront hatására megvastagszik a felhőzet. Az első záporok és zivatarok a Dunántúlon a késő délutáni, esti órákban jelenhetnek meg. A szél is megerősödhet, főként a Dunántúlon számíthatunk erősebb lökésekre.

Csütörtökön már többfelé eshet

A hidegfront csütörtökre nagyobb változást hoz. Több helyen várható eső és zápor, néhol zivatar is kialakulhat, miközben az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. Nagy lesz a hőmérsékleti különbség az ország két fele között: nyugaton már csak 17–23 fok lehet, keleten viszont még 24–31 fokig melegedhet a levegő.

Aszály Magyaroszágon

Az eső különösen fontos lehet az idei, rendkívül száraz nyár után. Az aszály Európa több részét és Magyarországot is súlyosan érintette, itthon pedig az agrárágazatban már komoly következményei vannak: a tejtermelőket a takarmányhiány és az alacsony felvásárlási árak egyszerre sújtják, miközben egyes gazdaságok már az állományuk felszámolására kényszerültek.

A szárazság ráadásul egy olyan időszakban nehezíti a helyzetet, amikor világszerte emelkednek az élelmiszerárak, és a gabona, valamint a cukor drágulása is egyre nagyobb nyomást helyez a piacokra.