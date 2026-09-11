Megérkezett a várva várt eső: így nézett ki Budapest, mikor leszakadt az ég - galéria

Az éjszaka folyamán megérkezett az eső, amire már hónapok óta vártak országszerte a forró, száraz és aszályos időszak után.

Így fogadták a budapestiek az esőt. Fotó: Mediaworks

Mint arról korábban beszámoltunk, több vármegyébe is jutott az életmentő csapadékból, ami jelentős változást hozott az időjárásban. Az ország szinte teljesen kettészakadt a hőmérsékletet tekintve: elképesztő, 17 fokos különbséget mértek. A legtöbb helyen 15 fok körül alakult a hőmérséklet a frissítő eső után, Dombegyházon azonban 30 fokig melegedett a levegő.

Meddig fog tartani az esős idő?

Sajnos, aki már a csapadékosabb őszi időt várta, annak most csalódnia kell. A hétvégére ugyanis megszűnik a fő csapadékzóna. A front felhőzete szombattól nyugat felől fokozatosan felszakadozik, és a Köpönyeg szerint ismét 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A jövő hét eleje sem ígér sok csapadékot, így meglehetősen száraz idővel folytatódik a szeptember.

Elég volt ez a csapadékmennyiség az aszályos helyzet enyhítésére?

Ez az eső legfeljebb a por elverésére és a talaj legfelső rétegének felületi nedvesítésére volt elég, a mélyebb rétegekben kialakult válságos helyzetet nem oldotta meg. A HungaroMet legfrissebb adatai szerint az ország területének több mint 96 százalékát továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály sújtja, az Alföldön pedig rendkívül súlyos a helyzet.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, hogyan fogadták a budapestiek a várva várt esőt: