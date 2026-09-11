Két magyarországi öttalálatos is volt: mutatjuk az Eurojackpot milliárdokat érő nyerőszámait

Ismét igen nagy volt a tét az Eurojackpoton: immár 40 millió eurós, azaz 14,6 milliárd forintos főnyereményért lehetett játszani.

Mutatjuk az Eurojackpot legfrissebb nyerőszámait!

Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

2026. szeptember 11-én, a 37. játékhét pénteki sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

Az első sorsolás számai:

14 (tizennégy)

21 (huszonegy)

35 (harmincöt)

37 (harminchét)

49 (negyvenkilenc)

A második sorsolás számai:

1 (egy)

12 (tizenkettő)

5+2 találatos nem volt. 5+1 találatos öt darab született (egyik sem Magyarországon), a nyertesek egyenként 383 ezer euróval, azaz 139 millió forinttal lettek gazdagabbak. 5+0 találatos 10 darab is volt, ebből kettőt itthon adtak fel. A nyertesek egyenként 41 millió forintnak örülhetnek.

A 37. játékhét keddi sorsolásának nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.