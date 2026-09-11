Két magyarországi öttalálatos is volt: mutatjuk az Eurojackpot milliárdokat érő nyerőszámait

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk, milyen számokat húztak ki péntek este az Eurojackpoton!
Ismét igen nagy volt a tét az Eurojackpoton: immár 40 millió eurós, azaz 14,6 milliárd forintos főnyereményért lehetett játszani.
Ezek az Eurojackpot nyerőszámai
2026. szeptember 11-én, a 37. játékhét pénteki sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:
Az első sorsolás számai:
- 14 (tizennégy)
- 21 (huszonegy)
- 35 (harmincöt)
- 37 (harminchét)
- 49 (negyvenkilenc)
A második sorsolás számai:
- 1 (egy)
- 12 (tizenkettő)
5+2 találatos nem volt. 5+1 találatos öt darab született (egyik sem Magyarországon), a nyertesek egyenként 383 ezer euróval, azaz 139 millió forinttal lettek gazdagabbak. 5+0 találatos 10 darab is volt, ebből kettőt itthon adtak fel. A nyertesek egyenként 41 millió forintnak örülhetnek.
A 37. játékhét keddi sorsolásának nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.
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