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EuroJackpot

Két magyarországi öttalálatos is volt: mutatjuk az Eurojackpot milliárdokat érő nyerőszámait

1 órája
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Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk, milyen számokat húztak ki péntek este az Eurojackpoton!
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EuroJackpotnyerőszámoknyeremény

Ismét igen nagy volt a tét az Eurojackpoton: immár 40 millió eurós, azaz 14,6 milliárd forintos főnyereményért lehetett játszani.

Mutatjuk az Eurojackpot legfrissebb nyerőszámait!
Mutatjuk az Eurojackpot legfrissebb nyerőszámait!
Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

2026. szeptember 11-én, a 37. játékhét pénteki sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

Az első sorsolás számai:

  • 14 (tizennégy)
  • 21 (huszonegy)
  • 35 (harmincöt)
  • 37 (harminchét)
  • 49 (negyvenkilenc)

A második sorsolás számai:

  • 1 (egy)
  • 12 (tizenkettő)

5+2 találatos nem volt. 5+1 találatos öt darab született (egyik sem Magyarországon), a nyertesek egyenként 383 ezer euróval, azaz 139 millió forinttal lettek gazdagabbak. 5+0 találatos 10 darab is volt, ebből kettőt itthon adtak fel. A nyertesek egyenként 41 millió forintnak örülhetnek.

A 37. játékhét keddi sorsolásának nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.

 

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