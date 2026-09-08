Ez aztán a szerencse: öten nyertek közel negyedmilliárd forintot az Eurojackpoton

Mutatjuk a nyerőszámokat! Többekre is rámosolygott a szerencse az Eurojackpotnak köszönhetően.
Szeptember 8-án megtartották az Eurojackpot 37. játékhetének keddi sorsolását. Noha a főnyereményt ezúttal sem vitte el senki, azért az 5+1 találatossal is szépen lehetett kaszálni.
Ezek az Eurojackpot nyerőszámai
Az első sorsolás számai:
- 14 (tizennégy)
27 (huszonhét)
34 (harmincnégy)
36 (harminchat)
47 (negyvenhét)
A második sorsolás számai:
- 3 (három)
- 4 (négy)
5+2 találatos nem született. 5+1 találatos 5 darab volt (egy sem Magyarországon), a nyertesek egyenként 622 880 eurót, azaz átszámítva több mint 226 millió forintot nyertek. 5+0 találatos 7 darab is volt (ezeket a szelvényeket sem itthon adták fel), a nyertesek egyenként közel 42 millió forinttal lettek gazdagabbak.
A legutóbbi ötöslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!