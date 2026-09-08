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szerencsejáték

Ez aztán a szerencse: öten nyertek közel negyedmilliárd forintot az Eurojackpoton

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Mutatjuk a nyerőszámokat! Többekre is rámosolygott a szerencse az Eurojackpotnak köszönhetően.
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szerencsejátékEuroJackpotnyeremény

Szeptember 8-án megtartották az Eurojackpot 37. játékhetének keddi sorsolását. Noha a főnyereményt ezúttal sem vitte el senki, azért az 5+1 találatossal is szépen lehetett kaszálni.

Ugyan a főnyereményt most sem vitték el, de többen komoly vagyonra tettek szert az Eurojackpotnak köszönhetően
Ugyan a főnyereményt most sem vitték el, de többen komoly vagyonra tettek szert az Eurojackpotnak köszönhetően
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

Az első sorsolás számai:

  • 14 (tizennégy)
    27 (huszonhét)
    34 (harmincnégy)
    36 (harminchat)
    47 (negyvenhét)

A második sorsolás számai:

  • 3 (három)
  • 4 (négy)

5+2 találatos nem született. 5+1 találatos 5 darab volt (egy sem Magyarországon), a nyertesek egyenként 622 880 eurót, azaz átszámítva több mint 226 millió forintot nyertek. 5+0 találatos 7 darab is volt (ezeket a szelvényeket sem itthon adták fel), a nyertesek egyenként közel 42 millió forinttal lettek gazdagabbak. 

A legutóbbi ötöslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

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