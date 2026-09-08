Ez aztán a szerencse: öten nyertek közel negyedmilliárd forintot az Eurojackpoton

Szeptember 8-án megtartották az Eurojackpot 37. játékhetének keddi sorsolását. Noha a főnyereményt ezúttal sem vitte el senki, azért az 5+1 találatossal is szépen lehetett kaszálni.

Ugyan a főnyereményt most sem vitték el, de többen komoly vagyonra tettek szert az Eurojackpotnak köszönhetően

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

Az első sorsolás számai:

14 (tizennégy)

27 (huszonhét)

34 (harmincnégy)

36 (harminchat)

47 (negyvenhét)

A második sorsolás számai:

3 (három)

4 (négy)

5+2 találatos nem született. 5+1 találatos 5 darab volt (egy sem Magyarországon), a nyertesek egyenként 622 880 eurót, azaz átszámítva több mint 226 millió forintot nyertek. 5+0 találatos 7 darab is volt (ezeket a szelvényeket sem itthon adták fel), a nyertesek egyenként közel 42 millió forinttal lettek gazdagabbak.

A legutóbbi ötöslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.