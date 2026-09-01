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Valaki közel félmilliárdot nyert az EuroJackpoton: mutatjuk a nyertes számokat

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Lezajlott a 36. játékhét első sorsolása. Ezekkel a számokkal lehetett nyerni az EuroJackpoton.
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lottóEuroJackpotszerencsejáték

Szeptember elsején megvolt az EuroJackpot 26. hetének első, keddi sorsolása. Ugyan a főnyereményt ezúttal sem vitte el senki, volt egy 5+1 találatos. A szerencsés nyertes közel 1 millió 281 ezer eurót, azaz több mint 471 millió forintot nyert.

özel félmilliárdot nyert valaki az EuroJackpoton egy 5+1 találatos szelvénnyel
Közel félmilliárdot nyert valaki az EuroJackpoton egy 5+1 találatos szelvénnyel
Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

9 (kilenc)

14 (tizennégy)

35 (harmincöt)

43 (negyvenhárom)

50 (ötven)

A második sorsolás számai:

3 (három)

7 (hét)

5+2 találatos szelvény nem volt. 5+1 találatos szelvény egy volt, a nyertes közel 1 millió 281 ezer euróval lett gazdagabb. 5+0 találatos szelvény öt darab volt, egyenként közel 55 millió forintot ért. Egyik nyertes szelvényt se Magyarországról adták fel. Pénteken már 23 millió euró, azaz 8,3 milliárd forint a várható főnyeremény.

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