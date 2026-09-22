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A Stand Restaurant kapta a legfontosabb elismerést a Dining Guide hétfő esti budapesti gáláján. A Széll Tamás vezette étterem az Év étterme díj mellett ismét elnyerte a Best of the Best címet is. Az eseményen több szakmai és különdíjat is átadtak.
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Dining Guide Év Étterme GálaelismerésgasztronómiaMagyarország

A 2026-os Dining Guide Év étterme díjat a Stand Restaurant nyerte el, a hétfő este Budapesten megrendezett Dining Guide-gálán. A Széll Tamás vezette étterem ötödik alkalommal részesült a Best of the Best elismerésben – közölték a szervezők.

Stand Restaurant, Dining Guide, Széll Tamás, Best of the Best, Dining Guide TOP100, étteremkalauz, magyar éttermek, Év Séfje, Tatai Márton, Cova Budapest, Alkimista Kulináris Műhely, gasztronómia, budapesti éttermek A Stand Restaurant kapta a Dining Guide Év étterme díjat a budapesti gálán
A Stand Restaurant kapta a Dining Guide Év étterme díjat a budapesti gálán
Fotó: Stand Restaurant / Facebook

A Master Good Év Étterme díj odaítélésénél a zsűri figyelembe vette a Stand új működési felállását is. Az étterem Szulló Szabina társtulajdonos távollétében 2025 októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik, Széll Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. A szervezők közlése szerint az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működési rendben elért eredményeket is visszaigazolja.

A Best of the Best, vagyis a legjobbak legjobbjai besorolást azok az éttermek kaphatják meg, amelyek korábban legalább három alkalommal kategóriájuk legjobb helyezését érték el.

Több szakmai elismerést is átadtak a gálán:

  • Év Ígéretes Étterme: Cova Budapest
  • Év Innovatív Konyhája: Alkimista Kulináris Műhely
  • Év Séfje: Tatai Márton, a Hoppá! Bistro konyhafőnöke
  • Év Ifjú Séf Tehetsége: Berecz Ádám, a Sulyom Tájétterem séfje

Az Év Sommelier-je címet Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra sommelier-je kapta. Az Év Szervizembere Király Zsolt lett a Rumour by Rácz Jenő étteremben végzett munkájáért, az Év Pizzája díjat pedig az Anyukám Mondta nyerte el.

Ezek az éttermek kerültek fel a Dining Guide listájára

A Dining Guide étteremkalauz TOP10+2 listájára az alábbi éttermek kerültek fel:

  1. Stand Restaurant
  2. Rumour By Rácz Jenő
  3. Pajta
  4. 42 Restaurant & Bar
  5. SALT Budapest
  6. Babel Budapest
  7. Essencia Restaurant Tiago & Éva
  8. Sauska Padi
  9. Borkonyha
  10. Sauska 48 Villány
  11. Arany Kaviár
  12. Spago Budapest By Wolfgang Puck

A szervezők közlése szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyeket a magyar vendéglátás több évtizedes ismeretével ötvöznek. A fődíj odaítélésekor egyebek mellett az étterem karakterét, fejlődését és hosszabb távon nyújtott teljesítményét is vizsgálják.

Az értékelést és a rangsorolást a Dining Guide önállóan végzi. A kalauz szakmai munkáját tanácsadóként Fausto Arrighi, a Michelin Guide korábbi igazgatója is segíti, aki kilenc éve vesz részt a kiadvány elkészítésében.

A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel.

 

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