Saját bőrünkön érezhetjük a csillagászati őszt: megérkezett az első fagy

Elkezdődött a csillagászati ősz, ráadásul a fagyra sem kellett sokat várni. A hűvös reggelek még maradnak pár napig, sőt talajmenti fagyból sem lesz hiány.

Megérkezett az első fagy Magyarországon. Fotó: Unsplash

Megérkezett az első fagy Magyarországon

Zabaron regisztrálták az ősz első fagyát –0,1 °C-kal. A HungaroMet előzetes adatai szerint a fagyzugokban kétméteres magasságban, míg a talaj közelében több helyen is fagypont alá süllyedhetett a hőmérséklet.

Elkönyvelhetjük az idei sz első fagyát. Fotó: HungaroMet

Megkezdődött a csillagászati ősz, de meddig tart a hűvösebb idő?

Szeptember 23-án, hajnali 2 óra 5 perctől, vagyis az őszi napéjegyenlőségtől kezdve az északi félteken fokozatosan rövidülnek a nappalok, és egyre hosszabbak lesznek az éjszakák - írja a Köpönyeg. Ezt kombinálva a derült, szélcsendes idővel erőteljes éjszakai lehűléseket kapunk.

Az előrejelzések szerint a hűvös éjszakák és reggelek még pár napig maradnak, sőt északkeleten és keleten egy-egy kisebb zápor is csatlakozhat hozzájuk. A hétvégére szárazabb, naposabb idő körvonalazódik, így néhány nap alatt visszamelegszik az idő.

Újabb hőkupola tart Európa felé

Mint arról korábban beszámoltunk, ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a Földközi-tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé. Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28–30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak. A hőkupolának köszönhetően a reggelek ősziesek lesznek, míg a délutánok nyáriasak.