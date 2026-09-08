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Gyász

Elhunyt Farkas Bertalan felesége

elhunyt

Elhunyt Farkas Bertalan felesége

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Az első magyar űrhajós 52 évvel ezelőtt kötötte össze életét feleségével, Anikóval. Most elveszítette élete társát – a halálhírt Farkas Bertalan megerősítette.
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elhunytfarkas bertalanfeleség

Meghalt Farkas Bertalan felesége, Anikó, akivel a magyar űrhajós 52 éven át élt házasságban. A halálhírt maga Farkas Bertalan erősítette meg a Blikknek, de a gyászra hivatkozva további részleteket nem kívánt megosztani.

Farkas Bertalan
Elhunyt Farkas Bertalan felesége, Anikó, akivel az első magyar űrhajós több mint öt évtizedet töltött együtt.
Fotó: Mészáros Annarózsa / MW

Édesanyjukat két gyermekük, Ádám és Berci is gyászolja. A fiúk az Egyesült Államokban élnek, és nemrég együtt látogatták meg szüleiket. Akkor még senki sem sejthette, hogy rövid időn belül tragédia éri a családot - írja a Blikk.

Több mint fél évszázadot töltöttek együtt

Farkas Bertalan és Anikó 1974-ben házasodtak össze, amikor a későbbi űrhajós még fiatal vadászpilótaként szolgált.

Több mint öt évtizedet töltöttek együtt, a pápai születésű asszony pedig férje életének meghatározó társa volt.

1980-ban a Szojuz–36 fedélzetén Farkas Bertalan eljutott a világűrbe, és ezzel ő lett az első magyar űrhajós. Felesége a pályafutása és az azt követő évtizedek során is mellette állt.

 

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