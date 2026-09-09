"Értetlenül állok a történések előtt" - reagált a rendező Fásy Ádám feleségének letartóztatására

Egy hónapra elrendeltél Fásy Ádám feleségének a letartóztatását, miután hétfőn őrizetbe vették a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban. Gurzó Máriát szerdán vezetőszáron vitték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói a kecskeméti bíróságra, mialatt előállították annak a cégnek a tulajdonosát és ügyvezetőjét is, amely a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésére kapott megrendelést, és aki több mint 56 millió forintért bízott meg Fásy Ádám lányához, Fásy Zsülietthez, valamint feleségéhez köthető cégeket azzal, hogy közreműködjenek a film elkészítésében. A történtekre nemrég reagált a film rendezője is, Jankai Béla.

Reagált a rendező Fásy Ádám feleségének letartóztatására / Fotó: Talán Csaba

Reagált a rendező Fásy Ádám feleségének letartóztatására

Én a pénzügyi dolgokba nem látok bele, de szakmai tapasztalatom alapján nem volt egyáltalán meglepő a támogatásként kapott összeg nagyságrendje. A produkció elkészült, mindenki elvégezte a feladatát, bárki számára elérhető. Értetlenül állok a történések előtt. Az az érthetetlen, hogy van tényleges teljesítés, mégsem fogadják el azt

- mondta el a Blikknek a zenész-előadóművész Jankai Béla.

Fásy Ádám is megjelent a bíróságon

Nem sokkal 11 óra előtt Fásy Ádám is megérkezett a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol azonnal az újságírókra támadt.

Menj a p.csába, mit fotózol? Én fotózlak téged?

– kérdezte idegesen az épületben dolgozó tudósítóktól.

A bírósági előállításról egyébként Szabó Bálint közéleti influenszer számolt be Facebook-oldalán, aki a bíróságról távozó Fásy Ádámról is készített videót: mint mondta, Fásy ezt követően megpróbálta kiverni a kezéből a mobiltelefont.





