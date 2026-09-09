Fásy Ádám feleségét vezetőszáron vitték a kecskeméti bíróságra – videó

Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát szerdán vezetőszáron vitték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói a kecskeméti bíróságra. A nőt hétfőn vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban.

Fásy Ádám felesége

Fotó: Szabó Bálint/Facebook

A bíróságnak arról kell döntenie, hogy elrendeli-e Gurzó Mária letartóztatását. A bírósági előállításról Szabó Bálint közéleti influenszer számolt be Facebook-oldalán.

A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúval érintett gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől egy dokumentumfilm elkészítésére.

A vállalkozás 2026 áprilisában elszámolt az elnyert pályázati pénzzel, a hatóság szerint azonban a film ekkor még nem készült el.

Fásy Zsüliett cége is érintett

Előállították annak a cégnek a tulajdonosát és ügyvezetőjét is, amely a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésére kapott megrendelést.

A férfi több mint 56 millió forintért bízott meg Fásy Ádám lányához, Fásy Zsülietthez, valamint feleségéhez köthető cégeket azzal, hogy közreműködjenek a film elkészítésében.

Szabó Bálint a bíróságról távozó Fásy Ádámról is videót készített. Beszámolója szerint Fásy ezt követően megpróbálta kiverni a kezéből a mobiltelefont.