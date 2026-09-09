Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Diplomáciai botrány: Magyar Péterék visszakérték a III. Károly királynak ajándékozott lovakat

fásy ádám

Fásy Ádám feleségét vezetőszáron vitték a kecskeméti bíróságra – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb fejlemény történt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát szerdán vezetőszáron vitték a kecskeméti bíróságra, ahol a letartóztatásáról döntenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fásy ádámNAVKecskemétbíróság

Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát szerdán vezetőszáron vitték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói a kecskeméti bíróságra. A nőt hétfőn vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban.

Fásy Ádám felesége
Fásy Ádám felesége
Fotó: Szabó Bálint/Facebook

A bíróságnak arról kell döntenie, hogy elrendeli-e Gurzó Mária letartóztatását. A bírósági előállításról Szabó Bálint közéleti influenszer számolt be Facebook-oldalán.

A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúval érintett gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől egy dokumentumfilm elkészítésére.

A vállalkozás 2026 áprilisában elszámolt az elnyert pályázati pénzzel, a hatóság szerint azonban a film ekkor még nem készült el.

Fásy Zsüliett cége is érintett

Előállították annak a cégnek a tulajdonosát és ügyvezetőjét is, amely a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésére kapott megrendelést.

A férfi több mint 56 millió forintért bízott meg Fásy Ádám lányához, Fásy Zsülietthez, valamint feleségéhez köthető cégeket azzal, hogy közreműködjenek a film elkészítésében.

Szabó Bálint a bíróságról távozó Fásy Ádámról is videót készített. Beszámolója szerint Fásy ezt követően megpróbálta kiverni a kezéből a mobiltelefont.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!