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Szabolcs vármegye

Nagy szerencse kell, hogy megpillantsuk ezt a különleges állatot – most Szabolcsban bukkant fel

9 perce
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Fekete gólyát figyeltek meg a nyírbátori Papok-réti tónál, ahol a Báthori István Múzeum egyik munkatársa készített felvételt a különleges látogatóról. A ritka madár fokozottan védett faj Magyarországon, és jellemzően kerüli az ember közelségét.
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Szabolcs vármegyePapok-réti tófekete gólya

Fekete gólya jelent meg kedden a nyírbátori Papok-réti tónál – számolt be róla közösségi oldalán a Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma. A fokozottan védett madarat az intézmény egyik munkatársa vette észre és örökítette meg.

Fekete gólya jelent meg a nyírbátori Papok-réti tónál
Fekete gólya jelent meg a nyírbátori Papok-réti tónál
Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma/Facebook

A fekete gólya a fehér gólyával ellentétben jellemzően kerüli az ember közelségét. Elsősorban zavartalan, idős erdőkben fészkel, táplálékot pedig többek között sekély vizű tavaknál és holtágaknál keres.

Vonulásra készülnek a fekete gólyák

Augusztus végén és szeptemberben zajlik a faj őszi vonulása. Ebben az időszakban a madarak egyedül vagy csoportosan kereshetik fel a sekély vizeket, ahol a hosszú út előtt táplálkoznak. Főként kisebb halakat, békákat, gőtéket és vízi rovarokat fogyasztanak.

A fekete gólyák a telet a Szaharától délre fekvő afrikai területeken töltik. A faj Magyarországon fokozottan védett, fennmaradásában fontos szerepet játszik a háborítatlan vizes élőhelyek és erdőterületek megőrzése – tájékoztat a Szon.hu.

 

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