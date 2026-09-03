Nagy szerencse kell, hogy megpillantsuk ezt a különleges állatot – most Szabolcsban bukkant fel

Fekete gólyát figyeltek meg a nyírbátori Papok-réti tónál, ahol a Báthori István Múzeum egyik munkatársa készített felvételt a különleges látogatóról. A ritka madár fokozottan védett faj Magyarországon, és jellemzően kerüli az ember közelségét.
Fekete gólya jelent meg kedden a nyírbátori Papok-réti tónál – számolt be róla közösségi oldalán a Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma. A fokozottan védett madarat az intézmény egyik munkatársa vette észre és örökítette meg.
Vonulásra készülnek a fekete gólyák
Augusztus végén és szeptemberben zajlik a faj őszi vonulása. Ebben az időszakban a madarak egyedül vagy csoportosan kereshetik fel a sekély vizeket, ahol a hosszú út előtt táplálkoznak. Főként kisebb halakat, békákat, gőtéket és vízi rovarokat fogyasztanak.
A fekete gólyák a telet a Szaharától délre fekvő afrikai területeken töltik. A faj Magyarországon fokozottan védett, fennmaradásában fontos szerepet játszik a háborítatlan vizes élőhelyek és erdőterületek megőrzése – tájékoztat a Szon.hu.
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A fekete gólya a fehér gólyával ellentétben jellemzően kerüli az ember közelségét. Elsősorban zavartalan, idős erdőkben fészkel, táplálékot pedig többek között sekély vizű tavaknál és holtágaknál keres.