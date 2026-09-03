Nagy szerencse kell, hogy megpillantsuk ezt a különleges állatot – most Szabolcsban bukkant fel

Fekete gólya jelent meg kedden a nyírbátori Papok-réti tónál – számolt be róla közösségi oldalán a Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma. A fokozottan védett madarat az intézmény egyik munkatársa vette észre és örökítette meg.

Fekete gólya jelent meg a nyírbátori Papok-réti tónál

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma/Facebook

Vonulásra készülnek a fekete gólyák

Augusztus végén és szeptemberben zajlik a faj őszi vonulása. Ebben az időszakban a madarak egyedül vagy csoportosan kereshetik fel a sekély vizeket, ahol a hosszú út előtt táplálkoznak. Főként kisebb halakat, békákat, gőtéket és vízi rovarokat fogyasztanak.

A fekete gólyák a telet a Szaharától délre fekvő afrikai területeken töltik. A faj Magyarországon fokozottan védett, fennmaradásában fontos szerepet játszik a háborítatlan vizes élőhelyek és erdőterületek megőrzése – tájékoztat a Szon.hu.