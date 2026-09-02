Kikezdte a Duna a paksi fenékküszöböt, betonkockákkal próbálják stabilizálni

A fenékküszöb építésének megkezdése óta jelentős változások történtek a Duna paksi szakaszán. Az építmény két fala között a folyó egyre nagyobb sebességgel áramlik, ami a meder gyors kimosódásához és az építmény egyes részeinek megrongálódásához vezetett.

Több mint száz betonkockával próbálják stabilizálni a paksi fenékküszöb környezetét (Forrás: Euronews)

Akár 13 méterrel is mélyebb lehet a meder a fenékküszöb építése óta

A beruházás kezdetén még 4-5 méteres medermélységet mértek a legmélyebb pontokon, a legújabb felvételeken viszont már 13, illetve 16-18 méteres mélységekről beszélnek. Ez azt jelenti, hogy a két hét alatt akár 8-13 méterrel is mélyülhetett a meder.

A rendkívül gyors sodrás közben az építményt is kikezdte a folyó, ezért több mint száz betontömböt emeltek a Dunába. Ezekkel elsősorban a meder és a fenékküszöb stabilizálását próbálják megoldani.

Szendőfi Balázs természetfilmes és halkutató szerint a beszűkült mederben felgyorsuló víz elkezdte kimosni az alsóbb hordalékrétegeket. Ez azért is problémás, mert

a meder további mélyülése a vízszint csökkenéséhez vezethet.

A vízügy szerint számítottak a kimosódásra

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint nem történt kivitelezési hiba. Azt közölték, hogy a jelentősen beszűkített áramlási keresztmetszet miatt a kimosódások várhatóak voltak, és a betonkockák alkalmazásával már az előzetes tervezés során is számoltak. A Honvédelmi Minisztérium szintén azt közölte, hogy

a betonkockák beépítése nem kivitelezési hiányosság miatt vált szükségessé. A tárca szerint további kimosódás nem tapasztalható, és a műtárgy ellátja a feladatát.

Ugyanakkor továbbra sem egyértelmű, hogy a meder kimélyülése és a sodrás miatt befejezhető-e a fenékküszöb az eredeti tervek szerint. Erre a kérdésre sem a vízügy, sem a Honvédelmi Minisztérium nem adott konkrét választ. Az OVF szerint a végleges geometria kialakításához egyébként is lesznek olyan munkafázisok, amelyek során a már megépített részeket részben vissza kell bontani.

Magyar Péter is megerősítette a szakértők állítását

A miniszterelnök szerint a fenékküszöb továbbra is a tervek szerint funkcionál, és a meder mélyülése sem akadályozza meg ezt.

A sajtóban terjesztett álhírekkel szemben a paksi fenékküszöb a tervezett módon ellátja a funkcióját, és emeli a vízszintet”

– üzent közösségi oldalán a miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta, a Duna medrének természetes mélyülése miatt a szakemberek feltöltik az érintett részeket.