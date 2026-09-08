Káosz Veszprém mellett, rossz sorompó miatt dudálnak folyton a vonatok

Nem működik a fénysorompó a márkói vasúti átjárónál hétfő délelőtt óta. A vonatközlekedés közben nem állt le, a szerelvények az átkelőhöz érve pedig hangos dudaszóval figyelmeztetik a közlekedőket.
A meghibásodás a közlekedés biztonsága miatt is aggodalomra ad okot.
Több autós sem állt meg a vasúti átjárónál, hanem lassítás vagy megállás nélkül haladt tovább.
A problémát ráadásul nemcsak az autósok tapasztalják. A környéken élőknek főként éjszaka okoz kellemetlenséget, hogy a vonatok a sötétedés után is rendszeresen hangos kürtszóval közelítik meg az átjárót.
Egy helyi lakos elmondása szerint a tehervonatok gyakorlatilag óránként haladtak át Márkón, és minden alkalommal megszólalt a hangos figyelmeztetés. A zaj miatt többen nem tudtak megfelelően pihenni, ami különösen nehéz lehet a másnap iskolába induló gyerekeknek és a munkába járóknak – írja a VEOL.
A környéken élők most arra várnak, hogy mikor állítják helyre a fénysorompó működését, és meddig kell még számítaniuk a vonatok hangos jelzésére.
A problémával kapcsolatban a lap megkereste a MÁV-ot, egyelőre nem válaszoltak.
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