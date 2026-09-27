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Budapest

Lázadás tört ki a járvány miatt az egykori vizesárok helyén: kacifántosabb a Ferenciek tere története, mint hinnéd – retró galéria

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Bekebelezett egy másik teret, és számtalan névváltozaton esett át. Ez a Ferenciek tere, aminek történetét most retró fotókkal elevenítjük fel.
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BudapestFerenciek tereretró

Noha sokak szerint nem is igazán tér, mások Budapest közepének tartják: ez a Ferenciek tere, aminek a története az 1200-as évekre húzódik vissza. Akkoriban vizesárok húzódott a területen, Pest pedig nagyjából a mai V. kerületet tette ki: a többi mai kerület helyén mezőgazdasági területek illetve falvak voltak. A ferences szerzetesek 1250 és 1260 között húztak fel a vizesárok helyén egy gótikus templomot, mely hamar az akkori város középpontja lett. Aztán a török uralom alatt dzsámiként szolgált, a ferencesek az 1700-as évek elején kapták vissza. A templom előtti területet 1727-től nevezték először térnek, méghozzá a szerzetesekre utalva Barát térnek, később azonban már németesen Franziskanerplatz-ként is emlegették a területet, amiből aztán megkaphatta a "végleges" nevét 1874-ben: Ferenciek tere.

A Ferenciek tere a hetvenes évek második felében jelentős átalakuláson ment keresztül az M3-as metró megállójának köszönhetően
A Ferenciek tere a hetvenes évek második felében jelentős átalakuláson ment keresztül az M3-as metró megállójának köszönhetően
Fotó: Fortepan

Ekkorra egyébként már nem az eredeti templom állt (azt a szerzetesek kinőtték), hanem a ma is ismert 1727 és 1743 között épült barokk épület. A végleges tér pedig valójában egy másik teret is "bekebelezett", ugyanis a Barát tér mellett a Kígyó utca előtti részen egy másik tér is állt, amit érthető okokból Kígyó térnek neveztek. A Kígyó tér később Apponyi tér, majd a II. világháború utáni időszakban Felszabadulás tér volt, végül 1991-ben a templom előtti teret és ezt a területet egyesítve jött létre a mai Ferenciek tere.

A tér a XX. század fordulóján jelentősen átalakult: 1898-ban kezdődött ugyanis a régi Erzsébet-híd építése, amely miatt a Kígyó utcában álló Régi pesti városházát is le kellett bontani. Aztán a II. világháború után (amikor is gyakorlatilag az összes budapesti Duna-híd elpusztult) újjá kellett építeni. A mai napig tartja magát a városi legenda, miszerint az új, végül csak 1964-ben átadott Erzsébet-híd miatt a közeli Március 15. téren álló Nagyboldogasszony-templomot eltolták, ez azonban nem igaz: tulajdonképpen máig "rossz helyen" áll.

A tér rendszerváltás előtti életében az utolsó jelentős változás az M3-as metró megjelenése volt a hetvenes években. Az állomást 1974-1976 között alakították ki. A rendszerváltást követően még a 2012-14 közötti átalakításokat kell megemlíteni.

A tér egyébként az 1831-es kolerajárvány idején kitört lázadás epicentruma volt – emlékeztet a Szeretlek Magyarország oldala. 

Retró fotókon a Ferenciek tere története

Galériánkat a Ferenciek tere évszázadokon átívelő történetéről az alábbi fotóra kattintva lapozhatod végig:

Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Ferenciek tere története, Fortepan
Galéria: Retró fotókon a Ferenciek tere 150 éves története: vizesárokból lett a főváros középpontja
Fotó: Fortepan
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Kalandosabb a Ferenciek tere története, mint sokan hinnék: a mai terület valójában két különálló térből jött létre: a Kígyú utca végén álló Kígyó térből (mely később más neveken is "futott"), valamint a templom előtt álló Ferenciek teréből, amit korábban Barát térként emlegettek

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Ide kattintva az Örs vezér teréről olvashatsz, ahol eredetileg repülőtér állt, itt pedig a Blaháról írtunk, ahol eredetileg pályaudvar állt volna.

 

 

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