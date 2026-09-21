Ferihegynél történt meg a baj, késésekre, dugóra kell készülni

Dolgoznak a tűzoltók a fa eltávolításán, a felsővezeték helyreállítása csak ez után kezdődhet meg. A Ferihegyi Repülőtérre vezető úton torlódásra kell számítani. A gyorsabb haladás érdekében egyes pótlóbuszok az Üllői úton át közlekednek.

A Ferihegyi Repülőtérre vezető úton is fennakadás lehet, amíg a tűzoltók el nem hárítják a problémát / Fotó: MediaWorks

Erre kell készülni a Ferihegynél kidőlt fa miatt

Budapesten, a repülőtér közelében fa dőlt a felsővezetékre, emiatt Pestszentlőrinc és Vecsés között nem közlekedhetnek a vonatok. Jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani hétfő reggel a ceglédi fővonalon.

Az elővárosi vonatok (S50, G50, Z50) megosztva, a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest, valamint Vecsés és Monor/Cegléd/Szolnok között járnak. A zónázó vonatok Vecsés és Monor között minden állomáson megállnak.

Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlobusz jár, a 200E járaton a vasúti menetjegyeket is elfogadják. A hajnali szegedi vonatok és a Napfény InterCityik csak Cegléd és Szeged között járnak. A Cívis InterRégiók terelve, az újszászi vonalon át közlekednek, a Nyugati pályaudvar és Szolnok között nem állnak meg - közölte a Mávinform.