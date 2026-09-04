Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteki közlése szerint olyan adatközlési rendszert alakított ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. Az MTI-hez eljuttatott közleményükben hozzátették: a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is.

Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai / Fotó: Mediaworks

Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai

Az új, felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók, kórházhigiénés és egyéb szakemberek, valamint a sajtó egyaránt megismerheti az intézményi adatokat, azok időbeli alakulását. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják.

Az úgynevezett dashboard formájában megvalósuló nyilvános adatközlés egy hosszabb fejlesztési folyamat eredménye - írták, a felületek kialakítását több hónapos intenzív módszertani munka, adatellenőrzés és -strukturálás, valamint szakmai és informatikai fókuszú egyeztetés előzte meg.

Rámutattak: a fejlesztés célja kezdettől túlmutatott az adatok egyszerű közzétételén, olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését.

Mint írták: az NNGYK a nyilvános adatközlést több lépcsőben készítette elő. A módszertan közzétételét követően szakmai háttérbeszélgetésen mutatta be az adatközlés szakmai alapjait a sajtónak, majd szakmai, kamarai, beteg- és civil szervezetek képviselőivel egyeztetett. A nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a vármegyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették a dashboard működését, az intézményi adatokat és azok értelmezésének szempontjait.

A fokozatos felkészítés célja az volt, hogy a nyilvánosságra kerülő adatok ne önmagukban, hanem megfelelő szakmai összefüggésben váljanak értelmezhetővé. A transzparencia ugyanis nem pusztán az adatok hozzáférhetőségét jelenti: legalább ilyen fontos, hogy azok érthetően, megfelelő módszertani háttérrel és a félreértelmezést megelőző információkkal együtt váljanak nyilvánossá - írták.