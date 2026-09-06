Amint arról az Origo is beszámolt, péntektől nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és járványok intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint egy olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja

az átláthatóságot,

a szakmai visszacsatolást,

az intézményi önértékelést

és a betegbiztonság erősítését.

Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzések és járványok adatai (Fotó: illusztráció/Pexels)

Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Az oldalon megjelenő adatok évente frissülnek, a legutóbbi számok a 2025. évre vonatkoznak. Az évválasztó segítségével ugyanakkor a korábbi esztendők adatai is megtekinthetők.

Mint az NNGYK közleményében írják, egészségügyi ellátással összefüggő járványnak azt nevezik, ha az intézményben két vagy több fertőzéseset között járványügyi és/vagy mikrobiológiai bizonyíték támasztja alá az összefüggést, ezáltal az egészségügyi ellátórendszeren belüli terjedést. 2024 áprilisától jogszabály rögzíti, hogy a tünetmentes fertőzés esetei is beleszámítanak a járványokba. Ennek megfelelően a közölt, járványokban érintettekre vonatkozó esetszámok a laboratóriumi vizsgálattal igazolt tünetmentes eseteket is magukban foglalják.

Specifikus és nem specifikus járványok

Az egészségügyi ellátással összefüggő járványok két fő csoportba – specifikus és nem specifikus járványok – sorolhatók. A specifikus járványok jellemzően az egészségügyi ellátáshoz kötődnek (például multirezisztens kórokozó okozta véráramfertőzés-járvány). Ezek ritkábbak, általában kevesebb beteget érintenek, de a fertőzések gyakran súlyosabbak. A járvány kórokozója többféle fertőzést is okozhat, például tüdőgyulladást és véráramfertőzést.

A nem specifikus járványok az egészségügyi intézményekben és a lakosság körében egyaránt előfordulhatnak (például influenza- vagy calicivírus). Gyakoribbak, több beteget és egészségügyi dolgozót érinthetnek, a megbetegedések pedig többnyire enyhébbek. Főként a nem specifikus enterális (gyomor-bélrendszert érintő) járványoknál az is előfordulhat, hogy a kórokozó nem azonosítható a levett mintákból.

Az adatbázisból kiderül, hogy a tavalyi évben országosan 302 egészségügyi ellátással összefüggő járványt jelentettek be, ebből 103 volt specifikus, míg 199 minősült nem specifikusnak. Előbbi 595, utóbbi pedig 2601 főt érintett.

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések

A hazai fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények kötelező módon jelentik a Clostridioides difficile által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket (CDI) is. A CDI súlyossága az enyhe hasmenéstől az életveszélyes vastagbélgyulladásig terjedhet, és főként idősebb embereknél fordul elő, mivel náluk gyakoribbak a fertőzés kialakulását elősegítő kockázati tényezők.