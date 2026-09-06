Amint arról az Origo is beszámolt, péntektől nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és járványok intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint egy olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja
- az átláthatóságot,
- a szakmai visszacsatolást,
- az intézményi önértékelést
- és a betegbiztonság erősítését.
Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Az oldalon megjelenő adatok évente frissülnek, a legutóbbi számok a 2025. évre vonatkoznak. Az évválasztó segítségével ugyanakkor a korábbi esztendők adatai is megtekinthetők.
Mint az NNGYK közleményében írják, egészségügyi ellátással összefüggő járványnak azt nevezik, ha az intézményben két vagy több fertőzéseset között járványügyi és/vagy mikrobiológiai bizonyíték támasztja alá az összefüggést, ezáltal az egészségügyi ellátórendszeren belüli terjedést. 2024 áprilisától jogszabály rögzíti, hogy a tünetmentes fertőzés esetei is beleszámítanak a járványokba. Ennek megfelelően a közölt, járványokban érintettekre vonatkozó esetszámok a laboratóriumi vizsgálattal igazolt tünetmentes eseteket is magukban foglalják.
Specifikus és nem specifikus járványok
Az egészségügyi ellátással összefüggő járványok két fő csoportba – specifikus és nem specifikus járványok – sorolhatók. A specifikus járványok jellemzően az egészségügyi ellátáshoz kötődnek (például multirezisztens kórokozó okozta véráramfertőzés-járvány). Ezek ritkábbak, általában kevesebb beteget érintenek, de a fertőzések gyakran súlyosabbak. A járvány kórokozója többféle fertőzést is okozhat, például tüdőgyulladást és véráramfertőzést.
A nem specifikus járványok az egészségügyi intézményekben és a lakosság körében egyaránt előfordulhatnak (például influenza- vagy calicivírus). Gyakoribbak, több beteget és egészségügyi dolgozót érinthetnek, a megbetegedések pedig többnyire enyhébbek. Főként a nem specifikus enterális (gyomor-bélrendszert érintő) járványoknál az is előfordulhat, hogy a kórokozó nem azonosítható a levett mintákból.
Az adatbázisból kiderül, hogy a tavalyi évben országosan 302 egészségügyi ellátással összefüggő járványt jelentettek be, ebből 103 volt specifikus, míg 199 minősült nem specifikusnak. Előbbi 595, utóbbi pedig 2601 főt érintett.
Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
A hazai fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények kötelező módon jelentik a Clostridioides difficile által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket (CDI) is. A CDI súlyossága az enyhe hasmenéstől az életveszélyes vastagbélgyulladásig terjedhet, és főként idősebb embereknél fordul elő, mivel náluk gyakoribbak a fertőzés kialakulását elősegítő kockázati tényezők.
A CDI fennállásának igazolása elsősorban a beteg székletének mikrobiológiai vizsgálatával történik, és jellegzetessége, hogy egy sikeresen kezelt fertőzést követően viszonylag gyakran ismét kialakulhatnak a tünetei. A CDI kezelésére főként antibiotikumokat alkalmaznak, de visszatérő esetekben székletmikrobiom-transzplantáció is szóba jöhet.
A kórházi-járványügyi felügyeleti rendszerek elsősorban az újonnan kialakult, egészségügyi ellátással összefüggő CDI esetekre fókuszálnak. Ilyenből 2025-ben országosan 6772-t regisztráltak.
Intézményi adatok is szerepelnek a listában
Az adatbázis mind a járványok, mind a fertőzések tekintetében intézményi adatokat is tartalmaz.
A legördülő listákból kiválasztható az adott év és az adott fekvőbeteg-ellátó intézmény, megjelenítve annak CDI mutatói és székletmintavételi aránya, illetve az intézmény által bejelentett járványok és a járványokban érintettek száma.
Ezek az adatok azonban nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek, eltérő betegpopulációt látnak el, tehát adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott, legfeljebb azonos intézménytípuson belül lehetséges. Ezért az egyes intézmények adatai mellett számos mutatónál megjelenik az ugyanazon intézménytípusba tartozó többi intézmény adata is.
Az NNGYK hangsúlyozza, a rendszer a későbbiekben további betegbiztonsági mutatókkal – többek között a multirezisztens kórokozók okozta fertőzések és a véráramfertőzések adataival – bővül majd.