Fertőzés miatt egy hete nem fogad új betegeket a szegedi klinika koraszülött osztálya

Szeged koraszülött intenzív osztályán három csecsemőnél mutattak ki multirezisztens baktériumot, ezért a kormányhivatal szeptember 11-én felvételi zárlatot rendelt el. Az érintett SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Koraszülött Intenzív Osztálya emiatt jelenleg nem tud új betegeket fogadni - írja a 24.hu.

Fertőzés miatt zárlat van a szegedi klinika koraszülött osztályán

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A fertőzésveszély miatt különösen fontos az intézkedés, mivel a koraszülöttek éretlen immunrendszerük miatt eleve fokozottan veszélyeztetettek a fertőzésekkel szemben. A klinika tájékoztatása szerint az érintett csecsemők azonban nem mutatják a fertőzés tüneteit, állapotuk stabil.

Multirezisztens baktériumot találtak a csecsemőknél

Az eseteket a klinikán végzett rutinszerű, heti mikrobiológiai szűrés során azonosították. A mintákban ESBL-termelő Klebsiella pneumoniae baktériumot mutattak ki. Ez a kórokozó olyan enzimet termel, amely ellenállóvá teszi több, gyakran alkalmazott béta-laktám típusú antibiotikummal, köztük számos penicillinnel és cefalosporinnal szemben.

A klinika szeptember 11-én jelezte az esetek halmozódását a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak. A hatóság ezt követően indokoltnak látta a felvételi zárlat elrendelését.

Az intézkedés hátterében az áll, hogy az osztály a jelenlegi helyzetben nem tudta megfelelően, külön helyiséggel és személyzettel elkülöníteni az újonnan érkező betegeket. Emiatt a fenyegető koraszülés miatt az SZTE szülészeti klinikáján fekvő anyák újszülöttjeinek ellátását sem tudták vállalni.

A betegellátás folyamatosságának biztosítására más intézményeket jelöltek ki. Az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján többek között a Békés Vármegyei Központi Kórház, a Pécsi Tudományegyetem és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház fogadhatja azokat a betegeket, akiknek III. progresszivitási szintű intenzív ellátásra van szükségük, illetve fenyegető koraszülés miatt szülészeti ellátást igényelnek. A betegek elhelyezésének koordinálásába az Országos Mentőszolgálatot is bevonták.

Folyamatosan végzik a fertőtlenítést

A klinika közlése szerint azonnal megkezdték az infekciókontrollhoz szükséges intézkedéseket. Az érintett betegeket elkülönítették, soron kívüli fertőtlenítő nagytakarítást végeztek, emellett fertőtlenítik a légtechnikai rendszert és cserélik a légszűrőket is.