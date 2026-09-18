Fertőzés miatt egy hete nem fogad új betegeket a szegedi klinika koraszülött osztálya

Szeged koraszülött intenzív osztályán három csecsemőnél mutattak ki multirezisztens baktériumot, ezért a kormányhivatal szeptember 11-én felvételi zárlatot rendelt el. Az érintett SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Koraszülött Intenzív Osztálya emiatt jelenleg nem tud új betegeket fogadni - írja a 24.hu.
A fertőzésveszély miatt különösen fontos az intézkedés, mivel a koraszülöttek éretlen immunrendszerük miatt eleve fokozottan veszélyeztetettek a fertőzésekkel szemben. A klinika tájékoztatása szerint az érintett csecsemők azonban nem mutatják a fertőzés tüneteit, állapotuk stabil.
Multirezisztens baktériumot találtak a csecsemőknél
Az eseteket a klinikán végzett rutinszerű, heti mikrobiológiai szűrés során azonosították. A mintákban ESBL-termelő Klebsiella pneumoniae baktériumot mutattak ki. Ez a kórokozó olyan enzimet termel, amely ellenállóvá teszi több, gyakran alkalmazott béta-laktám típusú antibiotikummal, köztük számos penicillinnel és cefalosporinnal szemben.
A klinika szeptember 11-én jelezte az esetek halmozódását a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak. A hatóság ezt követően indokoltnak látta a felvételi zárlat elrendelését.
Az intézkedés hátterében az áll, hogy az osztály a jelenlegi helyzetben nem tudta megfelelően, külön helyiséggel és személyzettel elkülöníteni az újonnan érkező betegeket. Emiatt a fenyegető koraszülés miatt az SZTE szülészeti klinikáján fekvő anyák újszülöttjeinek ellátását sem tudták vállalni.
A betegellátás folyamatosságának biztosítására más intézményeket jelöltek ki. Az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján többek között a Békés Vármegyei Központi Kórház, a Pécsi Tudományegyetem és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház fogadhatja azokat a betegeket, akiknek III. progresszivitási szintű intenzív ellátásra van szükségük, illetve fenyegető koraszülés miatt szülészeti ellátást igényelnek. A betegek elhelyezésének koordinálásába az Országos Mentőszolgálatot is bevonták.
Folyamatosan végzik a fertőtlenítést
A klinika közlése szerint azonnal megkezdték az infekciókontrollhoz szükséges intézkedéseket. Az érintett betegeket elkülönítették, soron kívüli fertőtlenítő nagytakarítást végeztek, emellett fertőtlenítik a légtechnikai rendszert és cserélik a légszűrőket is.
Az osztályon zárófertőtlenítést és úgynevezett felszabadító tenyésztéseket is végeznek annak érdekében, hogy ellenőrizzék a kórokozó eltűnését.
Az intézmény hangsúlyozta, hogy az ESBL-termelő baktériumok tünetmentesen is jelen lehetnek az emberek szervezetében. Ezt nevezik kolonizációnak, míg fertőzésről akkor beszélnek, ha a baktérium jelenléte klinikai tünetekkel is együtt jár.
A klinika szerint a tünetmentes hordozás nem ritka, a multirezisztens kórokozókat pedig a betegek akár otthonról is behurcolhatják. Éppen ezért a Koraszülött Intenzív Osztályon rendszeresen, hetente végeznek mikrobiológiai szűréseket.
Az intézmény bízik abban, hogy a fertőtlenítési és ellenőrzési folyamatok megfelelő eredménye esetén az osztály néhány napon belül ismét fogadhat új betegeket.