Riasztó járványügyi adatok: súlyos fertőző betegséget találtak Szabolcsban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 35. hét járványügyi adatait ismertette, amelyek a 2026. augusztus 24. és 30. közötti időszakot ölelik fel. A jelentésből kiderül, hogy milyen fertőző betegségeket azonosítottak Szabolcs-Szatmár-Beregben és országosan.
A vizsgált héten nem érkezett jelentés tömeges közösségi gastroenteritis-járványról. Az országban ugyanakkor több, külföldről behurcolt fertőzést is regisztráltak:
- Komárom-Esztergom vármegyében egy 47 éves férfinél Dengue-vírust igazoltak, aki Indiában kapta el a fertőzést.
- Egy Budapesten élő, 35 éves férfi szervezetében pedig maláriát mutattak ki, a betegséget Nigériából hozta haza.
Két hazai eredetű nyugat-nílusi lázas megbetegedést is diagnosztizáltak:
- Egy Pest vármegyében élő 56 éves nőnél,
- valamint egy Bács-Kiskun vármegyében élő 68 éves férfinél mutatták ki a betegséget.
Ezzel idén már három embernél diagnosztizáltak nyugat-nílusi lázat Magyarországon, mindhárman idegrendszeri tünetek miatt kerültek kórházba.
Több fertőző betegséget is regisztráltak Szabolcsban
A járványügyi jelentés szerint Szabolcs-Szatmár-Beregben a vizsgált héten hatféle megbetegedést jegyeztek fel.
- Campylobacteriosis miatt 5,
- szalmonella miatt 11 ember betegedett meg.
- Hepatitis infectosa egy,
- hepatitis A szintén egy esetben fordult elő,
- míg bárányhimlőt két embernél diagnosztizáltak.
A felsorolásban egy gennyes agyhártyagyulladásos eset is szerepel. Országosan összesen 4 ilyen megbetegedést regisztráltak, ezek közül egyet Szabolcs-Szatmár-Beregben.
A bakteriális eredetű gennyes agyhártyagyulladás ritka, ugyanakkor mielőbbi orvosi ellátás nélkül súlyos szövődményeket okozhat, és akár halálos kimenetelű is lehet. A betegséget okozó baktériumok emberről emberre terjedhetnek, ugyanakkor az, hogy kinél alakul ki súlyos lefolyású fertőzés, egyéni tényezőktől is függ – írja a SZON.
A betegség jellemző tünetei közé tartozhat a magas láz, az erős fejfájás és a tarkótájék merevsége.
Hányinger, majd csillapíthatatlan hányás, elesettség, letargia vagy ingerlékenység, fényérzékenység, később pedig zavartság is jelentkezhet.
Ijesztő betegség tünetei jelentek meg egy férfin, miután elütött egy őzet
Egy 39 éves férfinél lázhoz hasonló tünetek és arctályogok alakultak ki egy közúti baleset után Németországban. Az orvosok megállapították, hogy tularémiafertőzésről van szó. A kórokozó minden bizonnyal az őz vérével és testnedveivel került a férfi sebeibe.