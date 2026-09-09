Riasztó járványügyi adatok: súlyos fertőző betegséget találtak Szabolcsban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 35. hét járványügyi adatait ismertette, amelyek a 2026. augusztus 24. és 30. közötti időszakot ölelik fel. A jelentésből kiderül, hogy milyen fertőző betegségeket azonosítottak Szabolcs-Szatmár-Beregben és országosan.

Többféle fertőző betegséget is regisztráltak Szabolcs-Szatmár-Beregben augusztus végén - Illusztráció

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A vizsgált héten nem érkezett jelentés tömeges közösségi gastroenteritis-járványról. Az országban ugyanakkor több, külföldről behurcolt fertőzést is regisztráltak:

Komárom-Esztergom vármegyében egy 47 éves férfinél Dengue-vírust igazoltak, aki Indiában kapta el a fertőzést.

igazoltak, aki Indiában kapta el a fertőzést. Egy Budapesten élő, 35 éves férfi szervezetében pedig maláriát mutattak ki, a betegséget Nigériából hozta haza.

Két hazai eredetű nyugat-nílusi lázas megbetegedést is diagnosztizáltak:

Egy Pest vármegyében élő 56 éves nőnél,

valamint egy Bács-Kiskun vármegyében élő 68 éves férfinél mutatták ki a betegséget.

Ezzel idén már három embernél diagnosztizáltak nyugat-nílusi lázat Magyarországon, mindhárman idegrendszeri tünetek miatt kerültek kórházba.

Több fertőző betegséget is regisztráltak Szabolcsban

A járványügyi jelentés szerint Szabolcs-Szatmár-Beregben a vizsgált héten hatféle megbetegedést jegyeztek fel.

Campylobacteriosis miatt 5,

szalmonella miatt 11 ember betegedett meg.

Hepatitis infectosa egy,

hepatitis A szintén egy esetben fordult elő,

míg bárányhimlőt két embernél diagnosztizáltak.

A felsorolásban egy gennyes agyhártyagyulladásos eset is szerepel. Országosan összesen 4 ilyen megbetegedést regisztráltak, ezek közül egyet Szabolcs-Szatmár-Beregben.

A bakteriális eredetű gennyes agyhártyagyulladás ritka, ugyanakkor mielőbbi orvosi ellátás nélkül súlyos szövődményeket okozhat, és akár halálos kimenetelű is lehet. A betegséget okozó baktériumok emberről emberre terjedhetnek, ugyanakkor az, hogy kinél alakul ki súlyos lefolyású fertőzés, egyéni tényezőktől is függ – írja a SZON.

A betegség jellemző tünetei közé tartozhat a magas láz, az erős fejfájás és a tarkótájék merevsége.

Hányinger, majd csillapíthatatlan hányás, elesettség, letargia vagy ingerlékenység, fényérzékenység, később pedig zavartság is jelentkezhet.