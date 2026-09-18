Földrengés rázta meg az ország északkeleti részét, még Nyíregyházán is érezni lehetett

Földrengés volt Nagykálló térségében, a lakosság érzékelte a földmozgást, de károkról nem érkezett bejelentés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel csütörtök este.

Földrengés rázta meg az ország északkeleti részét. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

Földrengés rázta meg az ország északkeleti részét

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. szeptember 17-én helyi idő szerint 21 óra 18 perckor 2,7-es magnitúdójú földrengés keletkezett Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat - közölte az OKF.

A csütörtöki napon nem ez volt az első

Mint arról korábban beszámoltunk, 3,6-os erősségű földrengés rázta meg csütörtök délelőtt a horvátországi Kvarner-öböl térségét. A horvát szeizmológiai szolgálat közleménye szerint a rengést 10 óra 47 perckor észlelték. A földmozgás epicentruma Krmpotske Vodice közelében, Senjtől 14 kilométerre északkeletre volt. Személyi sérülésről vagy anyagi kárról itt sem érkezett bejelentés.