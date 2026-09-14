A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. szeptember 14-én helyi idő szerint 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Sellyétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében.

Földrengés volt a magyar határnál

Fotó: Getty Images

Földrengés volt a magyar határnál

A földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez.