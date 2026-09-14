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földrengés

Földrengés volt a magyar határnál

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán.
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földrengésmagyarországhorvátország

A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. szeptember 14-én helyi idő szerint 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Sellyétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében. 

Földrengés volt a magyar határnál
Földrengés volt a magyar határnál
Fotó: Getty Images

Földrengés volt a magyar határnál

A földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez.

 

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