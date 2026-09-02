Politikai támadás kereszttüzébe került a Fradi

Újabb vita alakult ki a Fradi körül az októberre tervezett tisztújítás előtt. A magát Ferencvárosi C-középnek nevező szurkolói oldal ezúttal a klub egyik kiemelt támogatóját, a Magyar Telekomot kérdezte arról, milyen szempontok alapján szponzorálja az FTC-t – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Fradi elnöke, Kubatov Gábor is rendszeresen szerepel a Ferencvárosi C-közép bírálataiban

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Ferencvárosi C-közép keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, hónapok óta vár válaszokra a Magyar Telekomtól a klub támogatásával kapcsolatban. Egyebek mellett arra voltak kíváncsiak, hogy egy ilyen szponzorációs döntés előtt milyen üzleti, reputációs és megfelelőségi szempontokat mérlegel a vállalat.

A csoport azt is megkérdezte, készült-e olyan elemzés, amely a Fradi támogatásának politikai és társadalmi kockázataival foglalkozott. Bejegyzésükben Rékasi Tibort, a Magyar Telekom vezérigazgatóját is megszólították.

A posztban szóba került, hogy Rékasi Tibor neve korábban felmerült a Ferencváros lehetséges vezetőjeként. Rékasi jelenleg tagja az FTC elnökségének, ugyanakkor nincs hivatalos információ arról, hogy indulna a klubelnöki tisztségért.

Az FTC-nél október 27-én tartanak tisztújítást. A Ferencvárosi C-közép hosszabb ideje kritikusan viszonyul a jelenlegi klubvezetéshez és Kubatov Gábor elnökhöz.

A csoport bejegyzésében azt is jelezte, hogy a Magyar Telekom németországi anyavállalatához fordul azokkal a kérdésekkel, amelyekre állítása szerint Magyarországon nem kapott választ.

A Ferencvárosi C-közép arra is választ vár, hogyan értékeli a Telekom a klub körül kialakult vitákat, a vezetési és gazdálkodási kérdéseket, valamint a Ferencváros politikai kapcsolatait.

A bejegyzés végén a csoport az októberi tisztújítást is szóba hozta, és arra kérdezett rá, hogy a Telekom, illetve Rékasi Tibor a továbbiakban támogatja-e a jelenlegi klubvezetést.