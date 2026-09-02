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Fradi

Politikai támadás kereszttüzébe került a Fradi

1 órája
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A Ferencvárosi C-közép a Magyar Telekomot vonta kérdőre amiatt, hogy a vállalat továbbra is támogatja az FTC-t. A szurkolói oldal fellépése újabb vitát váltott ki a klub körül, alig két hónappal az október 27-i tisztújítás előtt.
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FradiKubatov GáborMagyar Telekom

Újabb vita alakult ki a Fradi körül az októberre tervezett tisztújítás előtt. A magát Ferencvárosi C-középnek nevező szurkolói oldal ezúttal a klub egyik kiemelt támogatóját, a Magyar Telekomot kérdezte arról, milyen szempontok alapján szponzorálja az FTC-t – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Fradi elnöke, Kubatov Gábor is rendszeresen szerepel a Ferencvárosi C-közép bírálataiban Ferencvaros' players celebrate their team's fourth goal during the UEFA Europa League second leg playoff football match between Ferencvaros and Trabzonspor in Budapest on August 27, 2026. Ferencvaros won the match 4-0. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A Fradi elnöke, Kubatov Gábor is rendszeresen szerepel a Ferencvárosi C-közép bírálataiban 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Ferencvárosi C-közép keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, hónapok óta vár válaszokra a Magyar Telekomtól a klub támogatásával kapcsolatban. Egyebek mellett arra voltak kíváncsiak, hogy egy ilyen szponzorációs döntés előtt milyen üzleti, reputációs és megfelelőségi szempontokat mérlegel a vállalat.

A csoport azt is megkérdezte, készült-e olyan elemzés, amely a Fradi támogatásának politikai és társadalmi kockázataival foglalkozott. Bejegyzésükben Rékasi Tibort, a Magyar Telekom vezérigazgatóját is megszólították.

A posztban szóba került, hogy Rékasi Tibor neve korábban felmerült a Ferencváros lehetséges vezetőjeként. Rékasi jelenleg tagja az FTC elnökségének, ugyanakkor nincs hivatalos információ arról, hogy indulna a klubelnöki tisztségért.

Az FTC-nél október 27-én tartanak tisztújítást. A Ferencvárosi C-közép hosszabb ideje kritikusan viszonyul a jelenlegi klubvezetéshez és Kubatov Gábor elnökhöz.

A csoport bejegyzésében azt is jelezte, hogy a Magyar Telekom németországi anyavállalatához fordul azokkal a kérdésekkel, amelyekre állítása szerint Magyarországon nem kapott választ.

A Ferencvárosi C-közép arra is választ vár, hogyan értékeli a Telekom a klub körül kialakult vitákat, a vezetési és gazdálkodási kérdéseket, valamint a Ferencváros politikai kapcsolatait.

A bejegyzés végén a csoport az októberi tisztújítást is szóba hozta, és arra kérdezett rá, hogy a Telekom, illetve Rékasi Tibor a továbbiakban támogatja-e a jelenlegi klubvezetést.

 

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