Nem lesz abban köszönet, ami az ország felé közelít

Szerdán a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lökések kísérhetik a délies szelet. Kora reggel 11, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Frontok csapnak le az országra: nem lesz benne köszönet -Fotó: Pexels

Frontok csapnak le az országra: nem lesz benne köszönet

Szerdán a nap második felében a melegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak különféle tüneteket a hazánk fölé áramló melegebb légtömeg miatt. Körükben fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák egyaránt jelentkezhetnek, valamint fáradékonyabbak, bágyadtabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.

Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre többfelé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul - írta a Köpönyeg.